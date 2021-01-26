Лопырева порадовала подписчиков откровенным фото в белом топе

Москва, 26 января. Российская фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева по праву является одной из самых красивых девушек страны. Блондинка старательно следит за собой и прекрасно выглядит. Ее instagram — пример для многих. Чувственные, притягательные и порой слегка откровенные образы, которые примеряет на себя модель, собирают десятки тысяч лайков. Подробнее — в материале Teleprogramma.pro

Лопырева в очередной раз удивила своих поклонников, выставив снимок, где она позирует в кружевном белом топе. Элемент одежды плотно облегает ее фигуру, благодаря чему эстетическое удовольствие от вида роскошного бюста модели может получить любой желающий.

Не так давно Лопырева, облачившись в белоснежное платье с юбкой-тюльпаном, весело провела время на вечеринке в Дубае и выложила фотографию с отдыха. Под снимком модель сделала не совсем подходящее к снимку, но довольно искреннее заявление.

«Вы можете «выключать» людей в реальной жизни. Это называется личными границами», — написала телеведущая.

Текст был написан на английском, поэтому не все обратили на него внимание. Тем более что сделать это тяжело, когда визуальный контент превосходит все тексты и поэзию. Комментарии не заставили себя долго ждать.

«Шикарная блондинка, талантливая женщина, miss Victoria Lopyreva, удачи вам в труде!», «Какой добрый взгляд!», «Идеальная женщина Вика, моя муза», «Желанная», — пишут поклонники Лопыревой.

37-летняя модель не раз заявляла, что обожает путешествия. Самыми важными критериями для идеального отдыха она считает наличие в поездке пляжа с горячим песком и чистого моря. Своего двухлетнего сына Марка Лионеля модель также приучила к вечному лету. Мальчик родился в Майами, и это сказывается на его отношении к солнцу.