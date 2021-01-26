Военный эксперт: Слишком умные беспилотники США атаковали свои же позиции

Санкт-Петербург, 26 января. Новая администрация США крайне заинтересована в дальнейшем разжигании конфликта на Донбассе. По словам военного эксперта, доктора военных наук Константина Сивкова, который принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», ситуация усугубится еще до начала лета. Он добавил, что в этом заинтересован не только избранный президент США Джо Байден, но и уходящая со своего поста канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Если на Донбассе будет новое обострение, перед Россией может встать проблема, как быть — вмешаться или остаться безучастной», — отметил спикер.

Сейчас Донбасс обстреливают через беспилотники, такие же методы, по словам Сивкова, используют и террористы в Сирии. Несмотря на это, ждать появления автономных боевых систем, которые управляются искусственным интеллектом, в ближайшем времени не стоит, считает он.

«Если мы говорим про искусственный интеллект, управляющий автономными боевыми системами, подводными лодками и дронами, которые сами выполняют определенные действия, — летают, выполняют задания и возвращаются, то ждать придется очень долго. Ведь важно не только разработать алгоритм, но объяснить, что и как делать боевой машине в нетривиальной обстановке»,— подчеркнул участник пресс-конференции.

Он также напомнил, к чему привело использование военных дронов в США, когда в программе произошел сбой, и они стали расстреливать свои позиции.