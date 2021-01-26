Axiom Space назвала дату полета первых космических туристов к МКС на корабле Crew Dragon

Вашингтон, 26 января. Космический корабль Crew Dragon с первыми космическими туристами на борту отправится на МКС не раньше, чем в январе 2022 года, сообщают в компании.

Ранее американская компания Axiom Space объявила, кто станет первыми космическими туристами, которые отправятся на корабле Илона Маска к Международной космической станции (МКС).

Вместе с командиром корабля, экс-астронавтом NASA Майклом Лопесом-Алегриа, на МКС отправятся инвестор и предприниматель из США Ларри Коннор, канадский инвестор и филантроп Марк Пати и израильский бизнесмен Эйтан Стиббе.

Напомним, в 2020 году в компании заявили о намерении создать четыре коммерческих модуля для МКС и запустить первый в 2024 году. После принятия решения о завершении использования МКС эти модули отстыкуют от станции, и из них образуют отдельную коммерческую станцию.