Раскрыт алгоритм действий при потере обоняния из-за COVID-19

Москва, 26 января. Нарушение обоняния является одним из главных последствий коронавируса. Врач-терапевт госпиталя МВД Юрий Галузинский объяснил, что делать при потере нюха.

Первым делом пациентам рекомендуется снять отек слизистой, после чего начать лечение препаратами для питания структуры нервных тканей. На первом этапе поможет обычное механическое промывание. Теплую или кипяченую подсоленную воду нужно пропускать через нос. Посторонние микроорганизмы выйдут из органа дыхания, а соль снимет отек.

Главным помощником в борьбе с потерей нюха из-за COVID-19 считается время. Восстановление затянется примерно на пару дней, если пустить его на самотек, отметил Галузинский. Лекарства для питания структур нервной ткани должен назначить лечащий врач.

Так называемый обонятельный тренинг тоже поспособствует вернуть утраченный нюх. Пациентам следует в течение 20 секунд вдыхать насыщенные и интенсивные ароматы, например, запах гвоздики, кардамона, корицы или чеснока.