Юлия Началова до последнего лгала поклонникам о своем состоянии

Москва, 26 января. Певица Юлия Началова обманывала поклонников и сотрудников СМИ незадолго до смерти. Исполнительница просила лгать своего пиар-менеджера и подругу Анну Исаеву.

О предсмертном обмане Началовой стало известно после того, как были обнародованы ее голосовые сообщения, отправленные Исаевой. Записи прозвучали в эфире шоу «Док-Ток». Судя по этим сообщениям, Началова не хотела, чтобы кто-то знал о ее госпитализации.

«Я в Instagram выкладываю, что свалила в Рим на несколько дней, чтобы какие-то разговоры-не разговоры… Скажи: все сплетни, работала-работала — и поехала отдохнуть в Италию. Я там такие расписные посты делаю, сейчас еще выложу, что, типа, улетела в Рим, ставлю геолокацию. На всякий случай, если будут говорить про больницу, скажи: «Какая больница? Она в Риме», — обратилась певица к своей подруге.

Кроме того, в телеэфире прозвучало сообщение, которое Началова отправила Исаевой за пять дней до смерти. Исполнительница рассказала о своем состоянии и снова попросила не раскрывать правду.

«Почистили не только палец, но и стопу всю почистили. Сейчас будут смотреть в течение нескольких дней и потом еще раз сделают операцию. Выложи в Instagram, чтобы какие-то там разговоры не шли, что я работала и работаю и поехала отдохнуть в Италию», — поделилась Началова.

Певица умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Началова болела подагрой, красной волчанкой и диабетом. Незадолго до смерти исполнительница получила незначительную травму, и из-за проблем со здоровьем у нее развилась гангрена.

К дню рождения Началовой Первый канал снял фильм о певице. Роль исполнительницы в кинокартине сыграла актриса Марина Орлова. В интервью ФАН она призналась, что боится прийти на могилу Началовой.