Американские СМИ рассказали, как Россия ответит на ядерный «блицкриг» США

Вашинтон, 26 января. США взяли на вооружение стратегию ядерного «блицкрига», который подразумевает моментальное уничтожение России в случае полномасштабной войны.

Такую точку зрения выразил американский историк и писатель Эрик Зюсс. По его словам, ядерное превосходство над Россией всегда являлось основной целью США. Американцы давно и упорно модернизируют свои ядерные силы. Вашингтон всерьез рассчитывает на победу в гипотетической войне, передает «ПолитРоссия».

Зюсс уверен, что холодная война между странами не завершилась. Главным врагом США теперь является Россия, а не СССР. И сегодня как никогда видно, что стратегия противостояния теперь опирается на современные военные технологии.

При этом эксперт отметил, что Вашингтон не учитывает главного — Москва все эти годы не сидела сложа руки и подготовилась к потенциальному военному конфликту. Он подчеркнул, что российские военные корабли уже вовсю проводят пуски гиперзвуковых ракет, а американцы лишь задумываются о создании подобного вооружения. Не стоит забывать и том, что превосходную защиту государству дают системы С-400, поэтому никакие ракеты России не страшны. Применение новейшего смертоносного оружия может стать жестким ответом Москвы на ядерный «блицкриг» США.

Ранее эксперты отмечали, что Россия обладает самым внушительным запасом тактических ядерных боеголовок. В ближайшем будущем вряд ли кто-то сможет обогнать Москву в этом вопросе. В МИД Франции опасаются, что непродление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между РФ и США приведет к нарушению стратегического равновесия в мире, пишет RT.