Актриса Марина Орлова о съемках клипа в Италии: Все сразу же пошло не так

Российская актриса театра и кино Марина Орлова рассказала ФАН, что обижается, когда люди спрашивают, почему она вдруг начала петь. Дело в том, что исполнять песни она начала даже раньше, чем говорить.

Уроженка Пятигорска в эксклюзивном интервью поведала подробности того, как она снималась в своем дебютном видеоклипе и впервые же выступила в качестве режиссера. Данный процесс оказался очень сложным, но не стал из-за этого менее интересным.

«Мы начали снимать на Сардинии»

— Итак, Марина, вы сейчас находитесь в США. Где именно?

— В Лос-Анджелесе.

— Как вы вообще туда попали в условиях пандемии COVID-19?

— Я приезжаю в США еще с 2012 года. То здесь работаю, то в России, то в Европе. Так что совершенно спокойно попала. Уже осенью «Аэрофлот» летал сюда раз в неделю. Сейчас, по-моему, даже по два раза. Американцы не выдают новых виз. Но те, у кого разрешение на въезд есть, могут приехать.

— Клип снимали там же, в Соединенных Штатах?

— Нет, съемки проходили в Италии, на острове Сардиния.

— Как же вам удалось это сделать, учитывая все то, что уже почти год происходит?

— Мы начали снимать клип на Сардинии еще до пандемии. Это было летом 2019 года. Дело было так: я решилась снять свой первый клип и долго искала подходящего режиссера! Но вы знаете, сама история того, как мы его снимали, ничуть не хуже самого клипа. Нужно было снимать фильм о фильме (смеется).

— Да, так что же у вас случилось?

— В общем, я нашла достаточно молодого, креативного, подающего надежды режиссера с Первого канала, который уже снял пару клипов некоторым из наших звезд. Он был моим хорошим знакомым, и я давно хотела с ним поработать. Мы встретились. Я говорю: «Вот, решилась снять первый клип на мою песню. Как у тебя со временем?»

И мы начали вместе продумывать сценарий. Потом он сказал: «Да, я с удовольствием, однако я еду со своей девушкой в Италию отдыхать, поэтому прямо сейчас не смогу снять тебе клип здесь, в Москве. Но ты же сама постоянно в Италии — вечно какие-то съемки, друзья, мероприятия… Может, давай там его и снимем?» Ну, я и говорю: «Почему бы и нет?!»

Начала наводить справки и нашла старинную фабрику по производству тунца, которой уже более 200 лет. И мы придумали захватывающий сюжет в стиле [британского и американского кинорежиссера Альфреда] Хичкока. Я же актриса, мне неинтересно снимать обычные клипы, когда под музыку развеваются волосы, и все такие сексуальные просто открывают рот под фонограмму. Мне ж хочется экшена! (смеется)

В общем, мы придумали захватывающую историю о рыбаке, в которой постоянно фигурировали огромные тушки тунца. Все было завязано на этой рыбе, поэтому я договорилась с сотрудниками фабрики. Они мне сказали: «Марина! Конечно, приезжай! Мы все тебе предоставим — и жилье, и питание! Ты только приезжай скорее!» Итальянцы — такие радушные люди, очень любят россиян и искусство.

И вот режиссер едет со своей девушкой в отпуск, я собираюсь и тоже приезжаю — вместе с оператором, техникой, и моим будущим, так сказать, мужем, который на тот момент был просто актером, прошедшим мой кастинг.

— Как шли съемки?

— С самого первого дня все пошло не так! Во-первых, режиссер решил, что я должна оплатить его билеты в отпуск, хотя мы приехали все туда из-за него. Затем мы узнали, что — тунец уплыл… Итальянцы сказали: «Ну, вы же спрашивали о фабрике и не спрашивали, есть ли у нас тунец. Буквально вчера у нас закончился сезон, тунец уплыл, и больше у нас нет ни одной рыбы».

Что делать? У нас ведь весь сценарий был под все это заточен. И мы начали думать — как можно снять историю без тунца. У этого режиссера постоянно были какие-то склоки со всеми членами съемочной группы, он бесконечно ко мне придирался, не хотел слушать мои идеи, хотя проект-то мой. И в какой-то очередной спорный момент он, как пятилетний ребенок, ушел в свою комнату, закрылся там и крикнул, что выйдет, только когда все признают его правоту.

Потом он велел мне ехать на пляж и искать девушек для массовки, а чтобы еще больше показать свою значимость, уехал со своей девушкой в другой отель. Но передал, что вернется, только если я буду умолять его вернуться (смеется).

«У меня был по-настоящему детский азарт»

— Что же вы сделали?

— Мы уехали с хозяином фабрики искать этих самых девушек, и в машине меня вдруг озарило: «А зачем нужно потакать тому, кто разрушает весь процесс? Когда, если не сейчас, я смогу попробовать себя в качестве режиссера?»

Как вы уже поняли, эта история о том, как я неожиданно переквалифицировалась в режиссера! У нас было все — прекрасная команда, лучшая техника, привезенная из Москвы, прекрасные виды Сардинии. И оставалось еще пять дней. Выбор был: либо просто остаться в гостинице, купаться в море, наслаждаться Сардинией и ждать полета обратно, признав при этом, что мы потеряли деньги и время, либо переступить через свои страхи и взять ситуацию под контроль.

— Как можно догадаться, вы выбрали второй путь, так ведь?

— Да, решили снимать! Начали перечитывать литературу, я даже пролистала томик [английского поэта] Уильяма Шекспира. Ведь все сюжеты давно уже написаны. Остановились на любовном треугольнике: богатый муж, молодая жена, любовник. Плюс криминал. Но вот солидного актера нам не хватало…

И вдруг появляется хозяин поместья, который приехал, чтобы посмотреть, как идут съемки. Он такой весь прям итальянец-итальянец — одет с иголочки, выглядел так, словно уже входит в кадр. Вот на него-то мы и положили глаз! Когда он пил кофе или выходил из душа, мы подбегали к нему с камерой и говорили: «Вы, главное, не обращайте на нас внимание, мы тут просто поснимаем!» А сами на ходу выдумывали: «А давайте снимем, как будто я подмешиваю ему яд!»

Затем уговорили хозяина даже на «постельную сцену», на что он сразу же согласился, а потом расстроился, что мы так быстро все сняли (смеется). И во всем этом был такой экспромт, такой кураж! Я никогда не работала в подобных условиях, но вместо расстройства у меня был по-настоящему детский азарт! В общем, у нас, можно сказать, практически на коленке получился очень неожиданный сюжет, и мы, счастливые и загорелые, уехали с очень красивым материалом, который при этом не подходил ни к одной моей песне (смеется).

— Что было дальше?

— Я начала писать другую песню под этот сюжет. То есть как в кино, когда сначала снимается фильм, а потом на него пишется музыка. Написала песню и поняла, что… не хватает сцен. Мы кое-что досняли в России, но все равно что-то не сходилось…

Прошло несколько месяцев, это было уже перед пандемией, в январе, и вдруг меня снова озарило! Мои друзья, ребята из кипрской рок-группы Minus One, которая участвовала в конкурсе «Евровидение» (в 2016 году. — Прим. ФАН), предложили сделать совместный проект. И вот тут, наконец, сложились все пазлы!

Моя история полностью легла в общую канву, и я полетела на Кипр. Мы с ребятами досняли полицейский участок, я режиссировала уже куда увереннее. Кураж был тот же! На самом деле, мне настолько нравится то, что получилось, и я так горда этой работой, что с нетерпением ждала выхода клипа! Потому что такого у меня еще никогда не было! Это короткометражный криминальный мюзикл, а не просто музыкальный клип.

Мы даже подавали заявку и прошли первоначальный отбор на каннском кинофестивале. Но из-за коронавирусной пандемии отменились все фестивали, на которые мы подавались. И когда все немножечко снова начало оживать, нам удалось показать работу в качестве спецпроекта в той Италии, на фестивале в Сиене.

Я действительно воспрянула духом и решила, что режиссура это все-таки мое. И мне нужно этим и дальше заниматься.

— Песня как называется?

— My Girl (также имеет названия Where Did You Sleep Last Night? и In the Pines. — Прим. ФАН). Это американская народная песня, написанная приблизительно в 1870 году, автор которой неизвестен, однако ее неоднократно перепевали, в том числе, культовая группа Nirvana. Я немного переделала слова для того, чтобы можно было уместиться в «диалог» в участке между полицейским и обвиняемой девушкой, чью роль я исполняю.

— Поете ее на русском?

— Нет, на английском.

«Я занимаюсь музыкой с детства»

— Что подвигло вас, актрису, начать петь?

— Ожидаемый вопрос, и где-то даже обидно, если люди подумают, что я вдруг, как и все, решила начать петь. Потому что я занимаюсь музыкой с детства, и, наверное, сперва начала петь, а потом научилась говорить! Мой папа был музыкантом, и он всегда учил меня музыке. Я с отличием окончила эстрадно-джазовую школу по классу фортепиано и вокала. Побеждала в международных конкурсах и всегда мечтала быть певицей, но, честно говоря, родители остановили меня, сказав: «Боже, подожди, это же невозможно, это же Москва, шоу-бизнес, там нужны большие деньги, продюсеры, связи и так далее»

Но, слава богу, они просто ничего не успели сказать мне об актерстве, и я сбежала из дома (из Пятигорска. — Прим. ФАН), уехала в Москву, чтобы поступать в театральный. Но, в принципе, я понимаю, что и в той, и в другой профессии все сложно. Но возможно!

Так что петь я начала давно. Люблю участвовать в музыкальных фильмах. Мой самый первый фильм, в котором я играла главную роль, называется «Охламон» (вышел в 2007 году. — Прим. ФАН) Я там играю певицу-саксофонистку, и меня, собственно, и взяли туда именно из-за моего голоса. Я пишу песни всегда, сколько себя помню. Даже писала песни на заказ, например, Анжелике Агурбаш.

— То есть вы выступаете в роли певицы, автора песен и композитора?

— Да, у меня в общей сложности больше восьмидесяти песен. Кстати, и Михаил Задорнов приглашал меня участвовать в его концертах, поскольку ему нравились мой голос и песни, которые я пишу. Хотя в его концертах они были чаще комичного характера.

— Что дальше? Какие планы? Будете еще пробовать себя в режиссуре?

— Обязательно! Сейчас очень интересное время, все меняется, да и пандемия нас многому научила. Мы видим, что кино уже другое, — если раньше все ориентировались на кинотеатры, то нынче люди больше смотрят фильмы у себя дома. Instagram стал настолько популярен со своими короткими видео, что люди могут потратить там больше времени, чем при просмотре сериала! Отходят даже от YouTube и переходят на формат коротких фильмов. Музыкальное творчество тесно переплетено с визуальным рядом и тоже уходит в сторону короткого кино. Это мы можем наблюдать, например, в клипах Шнура (лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. — Прим. ФАН). Да и у [шоумена Александра] Реввы есть очень много таких историй: то он берет историю Золушки, то еще какую-то.

То есть кино и музыкальная индустрия объединились. И поэтому я считаю, что это 100 процентов мое время. Всегда, когда пишу песни, я представляю их. Поэтому хочу работать в этом формате и к лету планирую выпустить еще два новых клипа.

— А в кино будете еще сниматься?

— Ну, конечно же. Как же я без кино, а кино без меня? Хотя сейчас и меньше снимают для кинотеатров, переходят телевизионные проекты — на платформы IVI, Amazon или Netflix. В США мы сейчас находимся тоже неспроста — работаем совместно с американским сценаристом над одной моей идеей, в которой я буду задействована как актриса, композитор и продюсер. Поэтому, конечно, работа идет, все движется. Все плодотворно!

Марина Орлова также рассказала о том, как певец Филипп Киркоров покупал песни у немецкого исполнителя Шантеля, и о том, какие уроки она извлекла для себя во время съемок фильма для Первого канала о певице Юлии Началовой.