СК усмотрел хулиганство в ослеплении пилота при посадке в Пулково

Санкт-Петербург, 26 января. Ленинградский следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал проверку по факту возможных хулиганских действий, выразившихся в использовании лазерного света в направлении садящегося самолета. Как сообщили в пресс-службе ведомства, действия могут подпадать под 213-ю статью Уголовного кодекса «Хулиганство», которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, прокуратура инициировала проверку после инцидента с хулиганом, атаковавшим экипаж заходящего на посадку самолета Airbus A320 в петербургском аэропорту. Командир лайнера заявил, что был ослеплен зеленым лазером.