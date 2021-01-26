Собака выкормила котенка грудным молоком и прославилась в Сети

Абуджа, 26 января. Собака, живущая в одной из деревень Нигерии, выкормила котенка грудным молоком. Видеоролик с животными опубликовали в интернете.

Ролик с собакой и котенком привлек внимание Reuters. Видео выложили в аккаунте агентства в Twitter. На 32-секундной записи видно, как местные жители окружают животных. Собака спокойно лежит на земле, а котенок пьет у нее молоко. Видео стало популярным в Сети. Пользователи поставили более 1,9 тыс. лайков и сделали множество ретвитов. Также ролик просмотрели свыше 383,5 тыс. раз.

«Природа очень мудрая во всех смыслах. Мы как люди должны быть скромнее и учиться», — высказался в комментариях под видео один из подписчиков.

Другой пользователь написал, что он надеется на заботу и хорошее отношение к этим прекрасным и благородным созданиям.

До этого исследователи выяснили, обладают ли животные интеллектом и сравнили структуру мозга кошек и собак. Результаты показали, что у собак содержится больше нейронов, а у кошек они плотнее сконцентрированы.