Коротченко заявил, что России не стоит бояться кибератак

В современном мире постоянно говорят об опасности кибератак и часто сравнивают их с ядерным оружием. Российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», учредитель и директор «Центра анализа мировой торговли оружием» Игорь Коротченко считает, что России не стоит их бояться, потому что отечественные системы боевого управления надежно защищены и не зависят от интернета. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По его словам, опасаться кибератак стоит США, потому что интернет был частью военных программ Пентагона, именно поэтому хакеры легко могут проникнуть в государственную систему.

«У нас такого нет! Традиционно отставая в системе развития программного обеспечения, российские разработчики решили вопрос иначе. Все системы, которыми пользуется президент, и современная система безопасности не имеют выходов в интернет. Атаковать и взломать их может только реальный человек, у которого будет флешка. Но сделать это он вряд ли сумеет, потому что за безопасностью следят специальные люди», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что подвергаться атаке в интернете могут только сайты, но систему боевого государственного управления никакие хакеры взломать не могут.

«Россия не Иран — с помощью внешнего вируса нельзя атаковать наши системы боевого управления. Они не имеют шлюзов выхода в Сеть, не подключены к интернету. Это Ирану нужно учить матчасть — у нас нет такой необходимости! Взломать нашу систему извне невозможно, если только это не будет человек с флешкой, который сможет вставить ее в компьютер», — объяснил участник пресс-конференции.

Коротченко подчеркнул, что в системе боевого управления стратегическими ядерными силами используются процессоры, сделанные отечественными разработчиками, и поэтому имплантировать закладки извне в нее невозможно.