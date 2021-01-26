Экс-солистка «Блестящих» показала смелое фото в черном лифчике и галстуке-бабочке

Москва, 26 января. Бывшая участница женской поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук активно ведет сольную карьеру. Певица решила привлечь внимание к новому синглу «Пока» пикантной фотосессией.

Ковальчук опубликовала в личном микроблоге Instagram серию черно-белых снимков в офисном стиле. «Огонька» и женственности фотосессии добавило черное бра. Сняв пиджак, 38-летняя певица продемонстрировала плоский живот, аккуратную грудь и изящные плечи.

На некоторых фотографиях Ковальчук позировала в галстуке-бабочке на шее, томно глядя вдаль. На одном из снимков певица взъерошила на себе волосы, «оживив» строгий образ. Публикацию звезды за день оценили более 16 тысяч пользователей соцсети.

«Нежность и страсть... Я это увидела! Очень гармонично"»; «Вау, секси»; «Карамелька», — отметились фолловеры под постом певицы.

В начале 2021 года Ковальчук поделилась с фанатами рецептом низкокалорийного и вкусного салата. Звезда призналась, что, как и многие, старается прийти в форму после праздничных застолий.