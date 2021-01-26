Большова в свой юбилей призналась в желании сохранить атмосферу Захарова в «Ленкоме»

Российская актриса театра и кино Анна Большова в свой 45-летний юбилей рассказала ФАН о работе над новым спектаклем «Ленкома» «Поминальная молитва», в котором актеры стремились сохранить «захаровскую» атмосферу.

Актриса в эксклюзивном интервью рассказала, как отметит свой день рождения 26 января, кто повлиял на выбор стать артисткой, а также поделилась впечатлениями от участия в новом спектакле «Вишневый сад» на сцене МХАТа имени Горького.

«Хотим как можно дольше сохранить присутствие Марка Анатольевича в театре»

— Анна, ваша бабушка по материнской линии была примой провинциальных театров и играла трагических героинь — Марию Стюарт, Катерину. Повлияла ли она на ваш выбор стать актрисой?

— Я думаю, что тут, наверное, гены как-то сыграли свою роль. Могу сказать, что мой дедушка тоже был очень ярким человеком, хотя он при этом был профессором, физиком, лауреатом государственных премий, изобретателем первого радиотелескопа в 1957 году. Он прекрасно пел и был очень артистичным. Мой папа тоже достаточно артистичный человек, поэтому я думаю, что как-то все генетически сложилось.

— Последнее время вы играете в реконструкциях спектаклей – «Вишневый сад» на сцене МХАТа им. Горького, «Поминальная молитва» в «Ленкоме», премьера которой состоится в марте. В чем вы видите основную задачу этих спектаклей? Стоит ли, на ваш взгляд, адаптировать эти произведения под современные реалии или нужно все-таки придерживаться классической интерпретации?

— Я бы начала с того, что это случайность, так сложилось на этот сезон. Но мне не нравится выражение «реконструкции спектаклей». Во всяком случае, что касается «Поминальной Молитвы», то это возобновление спектакля.

Эта идея пришла, когда поминали Марка Анатольевича Захарова. Тогда, по крайней мере, это было озвучено, и многими эта идея воспринялась очень позитивно. Во-первых, это очень хороший спектакль, а, во-вторых, это наше желание как можно дольше сохранить присутствие Марка Анатольевича в театре. Это очень «захаровский» спектакль — в нем очень много смешного, очень много грустного. И чем дальше мы работаем над этой пьесой, тем больше мы понимаем, что это было правильное решение.

В постановке задействовано много артистов, которые играли в постановке 1989 года. Сейчас они перешли на другие роли. Все участники спектакля — это актеры Марка Анатольевича Захарова, которые, кто больше, кто меньше успели с ним поработать, даже молодые ребята. Все очень трепетно и бережно стараются сохранить и проявить все, что было заложено в спектакле. Естественно, что каждый исполнитель вносит что-то свое, но при этом сохранены и рисунок спектакля, и стилистика. Костюмы уже готовы, и мы можем фактически в них репетировать.

На репетициях царит замечательная, творческая, доброжелательная атмосфера, поскольку собрались единомышленники. Мы получаем радость на репетициях, что очень греет и вдохновляет.

— Расскажите и о новой постановке «Вишневого сада» на сцене МХАТа, где вы играете Раневскую.

— Изначально планировалось сделать реконструкцию, а потом, собственно говоря, кроме декораций, ничего от того спектакля не сохранилось. Где-то действительно немного повторяются мизансцены, но я бы сказала, что они были настолько точные, что нечего мудрствовать. Сейчас абсолютно другой состав исполнителей, другие костюмы.

Прелесть спектакля в том, что сохранены совершенно изумительные декорации Владимира Серебровского. Они красивые, атмосферные и в самих декорациях много тонкой иронии. Это очень отражает автора. Наша задача заключалась в том, чтобы без интерпретации, режиссерских самовыражений и радикальных решений, прочувствовать и воссоздать то, что было заложено в пьесе автором.

Мне, например, было очень интересно работать, отталкиваясь от чеховских ремарок. Он относился к ним очень трепетно. Когда автор дает ту или иную ремарку, он закладывает определенный смысл, и наша работа становится своего рода разгадыванием шарады, того, что было заложено.

«На съемках фильма Владимира Янковского пришлось тонуть в реке»

— Так как вы актриса не только театра, но и кино, расскажите о ваших кинопроектах. Что-нибудь выйдет в ближайшее время?

— Когда нас амнистировали из карантина (смеется), то у меня подряд случилось несколько проектов — что-то уже вышло в эфир, что-то еще нет. Был хороший фильм, его рабочее название было «Беглецы». Я знаю, что он будет под другим названием. Пока не знаю, выйдет ли он в формате полнометражного кино, поскольку сейчас с этим очень сложно. Из-за пандемии, из-за всех событий, которые на нас обрушились, прокатная жизнь фильмов сейчас, конечно, сильно подкосилась. Но в любом случае в телевизионном формате он обязательно пройдет.

— Расскажите пару слов о кинопроекте.

— Это современная история, такая лирическая комедия, я бы сказала. Режиссер проекта — Владимир Янковский. У меня были прекрасные партнеры–актеры, чудесный оператор Илья Пугачев, замечательные продюсеры Ольга Серова и Ольга Земчугова. Этой командой мы уже несколько фильмов сняли. У нас была «Маруся», «Маруся: Трудные взрослые» и другие. Я с огромным удовольствием поехала на съемки, зная, с кем предстоит работать. Получилось здорово: даже в реке пришлось тонуть.

— А где снимали фильм?

— Снимали в Калужской области.

— Как вы собираетесь отпраздновать свой день рождения?

— Ой, вы знаете, были какие-то планы, но тут главное сейчас — не разболеться, все как обычно. Я планирую отметить достаточно узким семейным кругом. Сейчас просто такое время, что устраивать какие-то большие празднества — это, наверное, не совсем верно, надо беречься. И потом, последние годы я праздную дни рождения и Новый год в тесном кругу.

— А что пожелаете себе на день рождения?

— Здоровья и работы!

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