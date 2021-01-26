Россия и Белоруссия начнут формирование общих энергетических рынков

Москва, 26 января. Россия и Белоруссия в 2021 году займутся формированием общих энергетических рынков, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

В ходе встречи с председателем Правительства Белоруссии Романом Головченко Мишустин заявил, что у Москвы и Минска есть ряд актуальных задач, которые предстоит решать в новом году. В числе этих тем и вопросов — поиск системных решений по общим энергетическим рынкам в Союзном государстве и в ЕАЭС.

«Мы давно должны были подойти и к вопросу о понятии товара или продукции, или услуги Союзного государства», — подчеркнул Головченко.

Кроме того, нужно будет продолжить развитие систем и технологий по обеспечению отслеживаемости товаров и прозрачности рынков, добавил белорусский премьер. По его словам, Россия и Белоруссия сейчас активно работают по повестке интеграции, а также по основным направлениям положений договора о создании Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуацию в республике продолжат «раскачивать». Он добавил, что страну ждут непростые времена.