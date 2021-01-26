Политолог Шаповалов назвал причины протестов и вспышек насилия в Нидерландах

Волна насилия, продолжающая катиться по странам так называемой развитой демократии, свидетельствует о проблемах с коммуникацией между властью и обществом на Западе. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

Ранее, в ночь на 25 января, в Голландии начались масштабные протесты, вызванные решением руководства страны ввести комендантский час из-за пандемии коронавируса. Стихийные митинги переросли в настоящие бунты, сопровождающиеся погромами и мародерством. Гаага, Роттердам и Амстердам — крупнейшие города Нидерландов — оказались буквально охвачены огнем. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения, в то время как 184 бунтовщика были подвергнуты аресту. Эксперты уже оценивают произошедшие беспорядки как «худшие за последние четыре десятилетия».

«Это действительно так, — заметил Шаповалов. — Кроме того, необходимо добавить, что наряду с американскими это еще и самые масштабные протесты в мире за последние несколько месяцев. Очевидно, что проблемы с коммуникацией между властью и обществом есть не только за океаном, но и в ведущих государствах Западной Европы, которые так же, как и США, традиционно считаются образцом демократии».

Политолог напомнил, что демократические традиции Нидерландов насчитывают несколько сотен лет — и, несмотря на это, Голландия демонстрирует «крайне неконвенциональное решение конфликтов, которые существуют в обществе».

«При этом необходимо отметить, что здесь есть пища для размышлений как в отношении действий полиции и власти в целом, так и в отношении поведения протестующих, — подчеркнул эксперт. — Так, нидерландские правоохранители использовали довольно жесткие методы разгона людей, не считаясь с возможным вредом, который они могут нанести их здоровью. В частности, весь мир облетели кадры увечий, которые получила девушка, попавшая под струю водомета и оказавшаяся отброшенной к стене. Это случай далеко не единственный, и в этой связи возникают большие вопросы к тому, насколько адекватно применяются столь мощные способы разгона толпы».

Что же касается самих бунтовщиков, то всплеск насилия с их стороны, по мнению собеседника ФАН, не может быть оправдан ничем. Шаповалов подчеркнул, что наблюдаемая картина событий в Голландии могла быть продуцирована лишь исключительно безответственными гражданами этой страны.