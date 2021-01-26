Исследователи научились «печатать» фрагменты костной ткани

Канберра, 26 января. Фрагменты костной ткани можно «печатать» с помощью состава на керамической основе. Его разработали ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

Новый материал способен затвердевать прямо в организме после контакта с жидкостью. При этом вещество абсолютно нетоксично, рассказал руководитель научной команды, доктор Иман Рухани. Вещество впервые получено при комнатной температуре в комплекте с живыми клетками, без использования химикатов и радиации. Испытания на лабораторных животных начнутся в ближайшее время. Уникальная технология позволит создавать фрагменты для замены поврежденных костей.

Врачи напоминают, что сохранить здоровыми мышцы и скелет помогут витамины. Дефицит некоторых веществ можно заметить по определенным симптомам. Например, нехватка витамина D выражается чувством вялости и быстрой утомляемости. В отдельных случаях у людей наблюдаются судороги, могут начать болеть суставы и меняться настроение.