Бизнесмену Сабадашу изберут меру пресечения в больнице

Санкт-Петербург, 26 января. Следователи закончили допрашивать бизнесмена Александра Сабадаша, находящегося в хирургическом отделении одного из городских стационаров Петербурга. Об этом корреспонденту ФАН сообщила адвокат Татьяна Журавлева. По ее словам, следственные мероприятия с ее подзащитным завершатся выездным заседанием суда.

«Сейчас мы подписываем протокол допроса, а потом состоится выездное заседание Колпинского районного суда Петербурга, на котором моему подзащитному будет избрана мера пресечения. Заседание было назначено на 15:00», — сообщила собеседница ФАН.

Ранее адвокат бизнесмена Александра Сабадаша Татьяна Журавлева в беседе с ФАН заявила о том, что на Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказывается давление из Москвы.