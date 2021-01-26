Друг погибшего Александра Колтового обещал телеведущему полетать с ним

Москва, 26 января. Звезда шоу «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков собирался в полет с телеведущим Александром Колтовым, но не успел осуществить задуманное.

В начале ноября прошлого года Александр Колтовой погиб в Подмосковье, разбившись на легкомоторном самолете, которым он управлял самостоятельно. Вместе с ведущим летела пассажирка, она тоже не выжила в авиакатастрофе.

Многим зрителям Колтовой был известен по ток-шоу «ДНК», выходящем на канале НТВ. Погибшего ведущего заменила на передаче актриса Анна Казючиц. Лысенков рассказал, что недавно был на этой программе, и новая ведущая работает хорошо, но пока волнуется. Однако Колтового на программе все равно не хватает, отметил друг погибшего. Лысенков раньше специально приходил на съемки, чтобы после их окончания хотя бы 15 минут поговорить с ведущим.

«Я ему обещал, что в ноябре разгребу свои дела, а в начале декабря мы с ним полетаем, он мне покажет Подмосковье с высоты птичьего полета. Все это печально...» — сказал приятель Колтового в комментарии «Собеседнику».

Александр Колтовой дружил со многими сотрудниками телевидения. Например, он работал вместе с Александром Пушным на программе «Галилео». Пушной после смерти Колтового посвятил покойному ведущему трогательное видео.