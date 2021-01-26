СК возбудил дело после смерти людей из-за падения крана в Краснодаре

Краснодар, 26 января. Женщина-крановщик и директор фирмы-субподрядчика стали жертвами падения башенного крана в Краснодаре. Обстоятельства ЧП выясняют следователи.

Трагедия произошла на стройке, расположенной на 1-м Лиговском проезде. Одна из секций крана разрушилась, после чего строительная техника рухнула. Находившаяся в кабине женщина-крановщик погибла. Смертельные травмы также получил 68-летний директор субподрядной организации.

По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас следователи выясняют, как на объекте соблюдались правила безопасности. Изъяты строительная, техническая, проектная и другая документация, имеющая значение для правоохранителей.

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