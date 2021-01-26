Главный гериатр Минздрава РФ раскрыл секрет долголетия

Москва, 26 января. Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева перечислила пять главных правил, следуя которым можно продлить жизнь.

В первую очередь на долголетие влияет физическая активность. Чтобы жить дольше, важно быть в хорошей физической форме и сохранить мышечную массу.

«Это один из доказанных элементов сохранения молодости. Чем активнее наша мышечная система, тем дольше вы живете — есть такая закономерность», — подчеркнула Ткачева в эфире «Радио 1».

Второй фактор продления жизни — это постоянные тренировки для ума. Кроме того, необходимо отказаться от вредных привычек, таких, как курение и употребление алкоголя.

Важно также здоровое питание. Гериатр порекомендовала употреблять больше овощей и фруктов. Пятой важной составляющей долгой и здоровой жизни является профилактика заболеваний. Для этого нужно следить за основными показателями организма: давлением, уровнем глюкозы и холестерина.

Врач-гериатр из Волгоградской области Олег Кириллов, в свою очередь, рассказал о правилах питания для здорового долголетия. Например, в рационе обязательно должны присутствовать рыба, фрукты и овощи.