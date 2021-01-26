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Главный гериатр Минздрава РФ раскрыл секрет долголетия

Главный гериатр Минздрава РФ раскрыл секрет долголетия

Москва, 26 января. Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева перечислила пять главных правил, следуя которым можно продлить жизнь.

В первую очередь на долголетие влияет физическая активность. Чтобы жить дольше, важно быть в хорошей физической форме и сохранить мышечную массу.

«Это один из доказанных элементов сохранения молодости. Чем активнее наша мышечная система, тем дольше вы живете — есть такая закономерность», — подчеркнула Ткачева в эфире «Радио 1».

Второй фактор продления жизни — это постоянные тренировки для ума. Кроме того, необходимо отказаться от вредных привычек, таких, как курение и употребление алкоголя.

Важно также здоровое питание. Гериатр порекомендовала употреблять больше овощей и фруктов. Пятой важной составляющей долгой и здоровой жизни является профилактика заболеваний. Для этого нужно следить за основными показателями организма: давлением, уровнем глюкозы и холестерина.

Врач-гериатр из Волгоградской области Олег Кириллов, в свою очередь, рассказал о правилах питания для здорового долголетия. Например, в рационе обязательно должны присутствовать рыба, фрукты и овощи.

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