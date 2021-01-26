В Крыму назначили генерального директора винзавода «Массандра» 



В акционерном обществе «ПАО «Массандра» наконец назначили нового генерального директора. Прошлый руководитель Янина Павленко покинула пост в ноябре 2020 года, перейдя в Ялтинскую администрацию спустя пять лет руководства предприятием. Новым гендиректором назначен Алексей Пугачев. Ранее он занимал аналогичный пост, но на «Заводе шампанских вин «Новый Свет».

Сам Пугачев отметил, что для него возглавить «Массандру» — это большая честь и кредит доверия. Он подчеркнул, что его цель на этом посту — курс на возрождение, начавшееся в 2014 году, с момента воссоединения Крыма с РФ. Сейчас, по его словам, уже идет подготовка стратегии развития предприятия.

«Многих сотрудников предприятия, как замечательных коллег и друзей, знаю десятилетиями. Уверен, что с таким коллективом мы продолжим славную историю предприятия, которое еще с позапрошлого века производит вино из собственного винограда», — сказано в его сообщении на сайте предприятия.

ФАН ранее сообщал, что 14 декабря в Крыму состоялась продажа известного на весь мир крымского винзавода «Массандра» за 5,3 млрд рублей. Новым владельцем винзавода стала дочерняя компания банка «Россия» «Южный проект», которая в 2017 году также выкупила завод шампанских вин «Новый свет» ― он находится в Судаке.

При этом, новому собственнику винзавода «Массандра» будут компенсированы 50% расходов на закладку виноградников и садов.

В вопросе же вероятной продажи коллекционных вин власти Крыма поставили точку: коллекция из 10 тысяч бутылок эталонного вина «Массандры» не подлежит продаже согласно федеральному законодательству.

В хозяйстве крупнейшего в России винзавода сейчас насчитывается около четырех тысяч гектаров виноградников, которые тянутся от Фороса до Судака на 180 км. В ближайшие три года на реконструкцию, обновление парка сельхозтехники и развитие виноградарства планируется привлечь около 12 млрд рублей инвестиций.