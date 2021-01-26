ВОЗ обновила рекомендации по лечению длительного течения COVID-19

Женева, 26 января. Обновленное клиническое руководство, в которое входят советы по лечению продолжительного течения коронавирусной инфекции, опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Рекомендации обновил коллектив специалистов ВОЗ на базе новых сведений. Об этом сообщила в ходе брифинга в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Особое внимание в руководстве уделили терапии длительных последствий коронавируса. Чаще всего пациент выздоравливает в течение двух недель. Однако у некоторых болезнь продолжается до восьми недель, а признаки сохраняются еще дольше.

Наиболее распространенные симптомы — это утомляемость, кашель, неврологические и сердечные нарушения. При этом в рекомендациях нет советов по ношению средств индивидуальной защиты, ответила представитель организации на соответствующий вопрос.

До этого Харрис на брифинге заявила, что увеличение скорости распространения коронавируса из-за новых штаммов стало причиной роста тяжелых случаев инфекции. В ВОЗ изучают все новые мутации вируса.