Россияне пишут письма поддержки доктору Рошалю и осуждают оскорбившего его Навального

ФАН подводит итоги проекта по сбору писем читателей в поддержку детского доктора мира Леонида Рошаля, которого несколько месяцев назад походя оскорбили скандальный блогер Алексей Навальный и его сторонники.

На фоне того, что сторонники Навального сознательно спровоцировали детей на участие в незаконных акциях, подвергнув их опасности заражения COVID-19, издевательства над Рошалем выглядят особенно циничными. Поэтому именно в последние дни на почту pismo-roshaly@riafan.ru пришло много новых писем в поддержку Леонида Михайловича, в которых читатели ФАН четко дали понять — большинство россиян осуждает Навального и не приемлет хамство в адрес заслуженного врача.

Как Рошалю «не повезло» встретиться с Навальным

Отметим сразу — к счастью, встреча детского доктора мира с известным провокатором Навальным была заочной. Знаменитый педиатр, Герой Труда, миротворец, мужественный человек, делавший, казалось, невозможное для спасения детских жизней, незаслуженно подвергся оскорбительным атакам со стороны скандального блогера и его сторонников.

Сначала Рошаля походя, для красного словца, оскорбил сам глава ФБК (фонд признан в РФ иноагентом). Потом, когда Леонид Михайлович заступился за омских врачей, спасших Навальному жизнь, но так и не дождавшихся от него нормальных слов благодарности, с оскорблениями в адрес известного педиатра выступил один из сотрудников фонда Владимир Милов.

Чтобы поддержать доктора Рошаля и всех российских медиков, ФАН призвал россиян писать письма поддержки детскому доктору мира. Писем пришло столько, что опубликовать их все не представляется возможным. Все послания будут переданы адресату. Публикуем часть писем наших читателей.

Ольга Павлова, студентка, 23 года, Москва:

«На фоне беспредела, который устроили сторонники Навального 23 января, меркнет многое из случившегося раньше. В моем вузе, который не буду называть, оголтелой пропаганде сторонников Навального, к сожалению, поддались многие. Результат известен и, прямо скажем, печален. Так что хочу поддержать доктора Рошаля, которого оскорбляют провокаторы, не стоящие его мизинца. Дорогой Леонид Михайлович! Пена сойдет, а правда останется. И эта правда на вашей стороне! Крепкого вам здоровья!»

Игорь Прокопенко, врач, 48 лет, Екатеринбург:

«Пандемия не щадит никого: знаю это не только по своим пациентам, но и по близкому кругу родных и друзей. К сожалению, среди моих близких есть не только переболевшие COVID-19, но и умершие от этой опасной инфекции. В том числе довольно молодые по нынешним меркам люди. Одного из моих родственников с высокой долей вероятности заразил племянник, который зашел к нему в гости с «небольшой простудой». Как опытный эпидемиолог, не сомневаюсь, что субботние прогулки «свидетелей Навального» будут иметь серьезные последствия: школьники и молодежь, заразившиеся на акции, понесут заразу своим бабушкам и дедушкам. На мой взгляд, действия Навального — прямая атака на отечественную медицину, на врачей. Моя теория — это его вендетта омским врачам, на самом деле спасшим ему жизнь. Поэтому горячо поддерживаю Леонида Михайловича Рошаля, которому тоже досталось от этого провокатора. Дорогой Леонид Михайлович! Сил вам и здоровья на вашем многотрудном и достойном пути!»

Сергей Никитин, пенсионер, 68 лет, Ставрополь:

«Уважаемый Леонид Михайлович! Думаю, ваше решение не подавать в суд на обидчиков — это проявление настоящего гуманизма. Ваше поведение в ситуации с Навальным вызывает у меня огромное уважение, при том, что весь ваш жизненный путь — это настоящий подвиг. Желаю вам здоровья и сил, чтобы вы могли продолжать ваше служение».

Маргарита Столыпина, учитель, 35 лет, Новосибирск:

«Добрый день, уважаемая редакция! Крайне возмущена тем, как оскорбляют в последнее время в Интернете врача Леонида Рошаля. Как можно писать гадости и мерзости про человека, который помог стольким людям! Он помогал спасать людей после землетрясений, не боялся по собственной инициативе выйти на переговоры с террористами, организовал Фонд помощи детям. И все это — не считая его профессиональной деятельности как высококлассного специалиста. Рошаль посвятил свою жизнь служению обществу, как и должен поступать каждый врач. А в ответ получил хамские претензии от диванных аналитиков, которые сами для нашего общества не делают ровным счетом ничего. Сейчас модно везде вмешивать политику, но людей надо судить по настоящим добрым делам, а не по болтовне на камеру».

Ольга Ким, студентка, 20 лет, Москва:

«Доктор Рошаль — удивительной силы и мужества человек. Скольких детей он спас в Армении, Чечне, Афганистане! Не понимаю, у каких зверей вообще хватает совести его унижать! У этой грязи нет никакого морального права марать заслуженного человека».

Анна Владимирова, пенсионерка, 61 год, Санкт-Петербург:

«Молодежь знает о событиях в Театральном центре на Дубровке по телерепортажам, а мы, люди старшего поколения, помним эти дни, как будто это было вчера. Именно доктор Рошаль тогда проявил настоящее мужество и героизм. Он сам по доброй воле пошел к террористам, предложил себя в заложники. Он вывел несколько человек с детьми, добился, чтобы людям передали медикаменты и воду. И это не единственный его героический поступок. Все знают Леонида Михайловича как отличного профессионала. Много слышала о нем как об очень отзывчивом человеке, который в лепешку разобьется, чтобы помочь больному ребенку. Ему все равно — ребенок ли это известных родителей или тех, кого принято называть простыми людьми. Сейчас стало модным ругать и даже оскорблять врачей, но, на мой взгляд, это просто недостойно. Именно врачи встают между нами и нашими хворями, и нам стоит поддерживать наших целителей, а не хулить. А Леониду Михайловичу здоровья и сил!»

Андрей, читатель ФАН:

«Низкий поклон и долгих лет жизни! На таких, как Рошаль, держится наша Россия, а его обидчики, вроде Навального, — это просто пыль под ногами!»

Рустам Рахматуллин, читатель ФАН:

«Пользуясь случаем, выражаю глубокое уважение замечательному доктору Рошалю!»

Мнение Геннадия Онищенко

Письма доктору Рошалю мы разбирали вместе с депутатом Госдумы, заслуженным врачом России Геннадием Онищенко. Парламентарий горячо поддержал своего коллегу и подчеркнул, что, как и всегда, в этой ситуации Рошаль показал пример терпения, достоинства и врачебной этики.

«То, что сделали сторонники Навального для распространения в России COVID-19, нам, к сожалению, еще только предстоит оценить, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Что касается того, что этот бывший «пациент» [Навальный] даже не поблагодарил омских врачей, спасших ему жизнь, — пусть останется на его совести. А ведь спасли его именно в Омске, а отнюдь не в Германии. Именно омские врачи сделали все возможное и зависящее от них. В больнице Омска состояние Навального удалось стабилизировать, что сделало возможной его транспортировку на самолете. Уже сам факт, что этого «пациента» стало можно транспортировать, говорит, что его состояние к тому моменту было некритическое».

Геннадий Онищенко отказался комментировать политическую составляющую истории с Навальным, не касающуюся проблем здравоохранения, но по поводу оскорблений в адрес Рошаля не стал скрывать своего мнения.

«Что касается оскорбления со стороны Навального в адрес авторитетного, уважаемого в медицинской среде врача — этому стоило бы дать правовую оценку. Но, как мне известно, Леонид Михайлович не стал подавать в суд на этого «пациента», чтобы не опускаться на одну доску с ним. Как мы знаем, на Навального не действуют ни требования закона, ни мнение авторитетных врачей, ни увещевания российского медицинского сообщества. А ведь российские врачи сегодня, как и всегда, показывают чудеса профессионализма и мужества. Но на этого «пациента», похоже, все это не действует — его волнуют другие вещи. Ну, Бог ему судья. А Леонид Михайлович, которого я знаю много лет, всегда выходит с честью из любых испытаний. Насколько я понимаю, он с высоты своего авторитета, своей человеческой мудрости и истинного служения врачебному делу давно простил недостойные выпады со стороны Навального и его компании. Это проявление высокой врачебной и этической культуры Леонида Рошаля, до которого его хулителям как до небес», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, в октябре прошлого года Леонид Рошаль из соображений гуманности отказался подавать в суд на оскорбивших его блогера Алексея Навального и его помощника Владимира Милова. Ранее доктора Рошаля горячо поддержали многие российские деятели культуры, общественные деятели, медицинское сообщество.

Среди осудивших Навального за огульные оскорбления в адрес российской медицины — известный врач и телеведущий Александр Мясников, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, руководитель НМИЦ кардиологии академик РАН Сергей Бойцов, публицист Михаил Шахназаров, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян, юрист Илья Ремесло, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко и многие другие.

23 и 31 января 2021 года в Москве и других российских городах прошли незаконные акции, организованные сторонниками Навального. Медики прогнозируют вспышку COVID-19, вызванную нарушением участниками этих акций противоэпидемических требований. В связи с этим возбуждены уголовные дела.