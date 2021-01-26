Энергетик Правосудов раскрыл, как Украина стала заложницей цен на газ

Москва, 26 января. Схема по перегону газа делает Украину заложницей колебаний ценообразования европейского рынка, заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Эксперт напомнил, что Киев решил минимизировать экономическое сотрудничество с Россией. Украинские власти приняли такое решение исходя из якобы враждебности РФ. В Незалежной отказались от российского газа в пользу покупки сырья на европейском рынке. Однако в реальности Киев перекупает его же на биржах ЕС, отметил энергетик.

Цены на сырье в Евросоюзе зависят от морозов, поэтому украинцы вынуждены платить в разы больше, чем жители Белоруссии, поделился Правосудов в беседе с «Экономикой сегодня».

Украинский депутат Артем Марчевский рассказал, как Киев проводит махинации с поставками российского газа. Сырье якобы перегоняется в Словакию, а оттуда по реверсу идет обратно и оказывается у покупателя по завышенной цене.