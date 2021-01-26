Лидия Федосеева-Шукшина отсудила квартиру у Бари Алибасова

Москва, 26 января. Суд отказался удовлетворять жалобу продюсера Бари Алибасова, пытавшегося вернуть себе квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной, рассказал ФАН пресс-секретарь актрисы Вадим Горжанкин.

История с квартирой Алибасова и Федосеевой-Шукшиной, расторгших брак в прошлом году, длится довольно давно. Актриса подарила продюсеру квартиру в Новой Москве, а тот переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря. Это вызвало возмущение артистки, и она обратилась в суд.

В октябре прошлого года столичный Троицкий районный суд обязал Алибасова вернуть жилплощадь Федосеевой-Шукшиной. Тогда продюсер решил подать апелляцию, которую 26 января рассмотрели в Мосгорсуде.

«Апелляционным определением решение Троицкого районного суда о возврате квартиры Лидии Шукшиной оставлено без изменения. Апелляционная жалоба Алибасова — без удовлетворения. Сегодня наконец Лидии Николаевне возвращена ее законная собственность. Решение суда окончательно. Вступило в законную силу. Лидия Николаевна принятым по делу судебным актом удовлетворена», — привел Горжанкин слова адвоката актрисы Юлии Вербицкой-Линник.

Лидия Федосеева-Шукшина также хотела возбудить уголовное дело по статье о мошенничестве против Алибасова и Моцаря. Следственный комитет не нашел состава преступления в действиях продюсера и его помощника.