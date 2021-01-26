Баранец рассказал, как Россия сможет победить армию США

Санкт-Петербург, 26 января. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал о том, как победить армию США.

В эфире ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Демократия на крови. НАТО против всего мира» полковник в отставке и военный эксперт рассказал о своем опыте посещения американской армии.

«Я был в США и разговаривал с американскими политиками и солдатами. Мне сказали, что у нас такое общество, где оно начинает смирятся с людьми с нетрадиционной ориентацией. Хотя проблема там существует, там уже ненормальная нечеловеческая культура. Но как это может повысить готовность американской армии? Теперь мы знаем, что американскую армию можно победить только, если атаковать ее в тыл», — заявил Баранец.

Комментируя возможность военного переворота в США, эксперт отметил, что он должен «созреть», но его надо готовить. А так как в Америке пока не сложилось традиций, в рамках которых войска готовы пойти наперекор власти, у офицеров не появится желания этого делать.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что военнослужащие ВСУ массово пишут рапорты на увольнение после прохождения курсов в США.