Дочь покойной Юлии Началовой рассказала о последней встрече с матерью

Москва, 26 января. Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина раскрыла подробности последней встречи с матерью. Девочка видела исполнительницу последний раз почти за неделю до смерти.

О последней встрече с матерью Вера рассказала в интервью Ксении Собчак на передаче «Док-Ток». В тот день, по словам девочки, она даже получила знак, но поняла это позднее.

«7 марта — это последний день был, когда я видела маму живую. У меня был концерт в школе, мама не смогла прийти, потому что у нее очень болела нога. Мы приехали с бабушкой, подарили маме цветы. Если бы мне кто-то тогда сказал, что это как предупреждение или предчувствие, я бы не поверила», — поделилась дочь Началовой.

Ксения Собчак уточнила у родителей покойной певицы, как они говорят с внучкой о покойной матери. Оказывается, Вера возит для Началовой подарки на могилу.

«Мы говорим, не навязывая ситуацию. Жизнь продолжается. Она везет маме подарок на могилу именно тот, который бы мама сама себе выбрала», — рассказали родители исполнительницы.

Юлия Началова скончалась в московской больнице 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Певица долгие годы боролась с подагрой, красной волчанкой, а также с сахарным диабетом.

В эфире шоу «Док-Ток» состоится премьера фильма «Подлинная история Юлии Началовой». Роль певицы в картине сыграла актриса Марина Орлова. Артистка призналась в интервью ФАН, что ей страшно прийти на могилу Началовой.