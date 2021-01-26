Сомнения Японии вокруг Олимпиады в Токио пронизаны страхом перед новой катастрофой

Вокруг XXXII Олимпийских игр в Токио, впервые за всю историю перенесенных — из-за COVID-19 — на год позже, опять сгущаются тучи. Еще 21 января британская The Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что власти Страны восходящего солнца якобы хотят отказаться от проведения этого «праздника большого спорта», но пока не знают, как при этом сохранить лицо.

Реакция с японской стороны последовала незамедлительно, буквально на следующий день, однако определенной ее не назовешь. Заместитель генерального секретаря нового кабинета министров Манабу Сакаи заявил, что подобное решение принципиально может быть принято, если в мире сложится неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Но пока, добавил он, делается все возможное, чтобы Олимпиада-2020 состоялась в намеченные ранее сроки, то есть с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Но тут же из США поступило предложение — заменить Японию штатом Флорида, а столицей Игр вместо Токио сделать Майами. Из чего следует, что проблема все-таки существует.

С чем она может быть связана?

Здесь следует отметить следующий факт. Уже с середины мая 2021 года в мире планируется проведение множества статусных международных мероприятий в очном формате, включая Давосский форум в Сингапуре, встречу лидеров G7 в Великобритании и так далее. Все это косвенно свидетельствует о том, что в планетарных масштабах коронавирусная угроза к тому времени, как ожидается, должна значительно уменьшиться или вообще сойти на нет. Но соображений в пользу того, что пандемия COVID-19 является управляемой, а то и в целом искусственным процессом, с течением времени меньше не становится. Скорее, наоборот.

И в Японии, пережившей трагедии Хиросимы и Нагасаки, «соглашения Plaza» и аварии на АЭС Фукусима, видимо, прекрасно понимают, что их страну могут в очередной раз использовать как полигон для какого-нибудь нового катастрофического эксперимента глобальных сил. Мало ли какой «внезапно» и непонятно откуда появившийся смертельный вирус или что-то еще в том же духе начнет косить жителей и гостей японской столицы?

В нынешней ситуации так «подставляться» с Олимпиадой — это дополнительный и, по сути, ничем не оправданный риск. А уж если на подобное развитие событий есть хотя бы малейший намек, не говоря уже о более серьезной информации, то столь осторожная позиция официального Токио становится намного понятнее.

Отдельной темой является нынешнее международное положение Страны восходящего солнца, которая, подписав 15 ноября 2020 года в Ханое соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) под эгидой Пекина, сделала тем самым попытку выйти из кильватера политики официального Вашингтона. В ответ оттуда пришло напоминание о готовности США к полной поддержке Японии в территориальном споре с Китаем по островам Сенкаку (кит. — Дяоюйдао). О российских Южных Курилах при этом не было не сказано ни слова, но подтекст насчет того, что утрата подобной американской поддержки может обойтись японцам очень дорого, здесь явно присутствовал.

Несмотря на три четверти века, прошедших после окончания Второй мировой войны, память о японских военных преступлениях 1931–1945 годов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китае и Корее, никуда не делась. Там до сих пор считают, что своей вины Япония не искупила и что снятие американского «зонтика» приведет эту страну к серьезным внешнеполитическим проблемам. На этом до сих пор и играют янки, бдительно пресекая любые «попытки к бегству» со стороны Токио. В том числе — попытки нормализации отношений с Москвой.

Важным шагом на этом пути как раз могли стать Олимпийские игры 2020 года — как это уже было после Токио-1964 и Саппоро-1972. И официальное приглашение Международного Олимпийского комитета, присланное Олимпийскому комитету России в июле 2019 года, предусматривало полноправное участие российской национальной команды во второй по счету токийской Олимпиаде.

Но — «не срослось». Сначала был беспрецедентный перенос Токио-2020 на год из-за COVID-19, а в декабре 2020-го англоамериканское лобби все-таки продавило через Спортивный арбитражный суд в Лозанне запрет российским спортсменам на использование ими на международных соревнованиях любых официальных символов национальной идентичности: сборные команды, форму, гимн, флаг и т. д. — до 16 декабря 2022 года включительно.

Так олимпийское движение и большой спорт в целом стали не просто заложниками глобальной политики, а одним из ее действующих и многоцелевых факторов. Вместо оды барона Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!» большинство международных спортивных функционеров вовсю подпевает мантре «О спорт, ты — война!» Одна из главных сфер сотрудничества стала сферой жесткой конкуренции и конфликтов (добавим сюда передел мирового спортивного рынка под флагом все того же смертельно опасного коронавируса).

Но всем, кто к этому причастен, можно напомнить известный афоризм: «Купил новый бумеранг — не забудь выбросить старый». А с этим у них рано или поздно возникнут очень серьезные проблемы.