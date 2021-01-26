Претензии Хинштейна к силовику в Госдуме связали с уловками «пятой колонны»

Депутат Госдумы Евгений Федоров пояснил, почему его коллега по нижней палате парламента Александр Хинштейн сначала потребовал наказать силовика, ударившего женщину на незаконной акции в Петербурге, а потом отозвал свое требование.

Во вторник глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что после обсуждения ситуации с руководством ведомств он принял решение отозвать запросы в Генпрокуратуру и СК РФ о привлечении к ответственности петербургского полицейского, ударившего женщину на несогласованной акции. Депутат также намерен добиваться, чтобы бойца Росгвардии, некорректно прокомментировавшего видеозапись инцидента, не привлекали к ответственности.

Свой отказ от претензий Хинштейн подробно объяснил в Twitter, где ранее разместил запросы в Генпрокурору и в СК о привлечении к уголовной ответственности сотрудника ГУ МВД Санкт-Петербурга в связи с инцидентом.

Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы.➡️ https://t.co/Y2eNnNJl3u — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 26, 2021

Отметим, пострадавшей женщине уже принесены извинения, которые она приняла, ее выписали из больницы.

Вдвойне опасно, что организаторы новых майданов пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями. Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предает и сдаёт людей в погонах. Оплошность одного бойца — не должна бросать тень на всех pic.twitter.com/5S9PhLQXm2 — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 26, 2021

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, его коллега Хинштейн просто поддался уловкам пятой колонны, которая действовала в привычном для нее формате подтасовок и утаивания информации.

«Считаю, что 23 января полиция действовала в рамках закона, — отметил Федоров в комментарии ФАН. — Понятно, что во время любой полицейской операции, где жесткая обстановка, где происходят массовые нарушения закона, быть белыми и пушистыми просто нельзя чисто технически. Посмотрите любой детектив: да, бывают издержки, связанные с жесткими действиями, необходимыми для защиты общества и государства. Так и тут: петербургский полицейский действовал в соответствии с уставом. Он просто убрал с дороги человека, который помешал ему выполнять свои должностные обязанности».

То, что Хинштейн поддался уловкам оппозиции, вполне объяснимо: соответствующий эмоциональный фон вокруг субботних акций создавался намеренно, отмечает Федоров.

«Да, наш хороший товарищ и друг Александр Хинштейн просто поторопился, на разобравшись как следует, это факт, — говорит собеседник ФАН. — Он исходил из информации, представленной только в одном ролике, сделанном явно врагами: обрезанном, без контекста. Хинштейн просто поддался на уловки оппозиции. Мы же знаем, как работает пятая колонна (пособники Запада внутри РФ. — Прим. ФАН): они всегда стараются убрать контекст, оставляют только то, что им выгодно, а все лишнее вырезают. Так что Хинштейн тут просто не разобрался и поспешил», — подчеркнул Евгений Федоров.

Ранее с осуждением непродуманных действий Александра Хинштейна выступил его коллега по Госдуме Сергей Вострецов.

Незаконные акции, спровоцированные сторонниками скандального блогера Алексея Навального, прошли в субботу, 23 января, во многих городах России. За различные нарушения закона в ходе этих акций по всей стране было задержано более трех тысяч человек. Возбуждены сотни административных производств, а также несколько уголовных дел, в том числе за насилие по отношению к представителям власти.