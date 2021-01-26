СК отказал Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против Алибасова

Москва, 26 января. Следственный комитет отказал актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против ее бывшего супруга, продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.

Поводом для обращения актрисы к правоохранителям стала квартира в Новой Москве, которую она в свое время подарила Алибасову. Продюсер переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря. Федосеева-Шукшина обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь Алибасова и его помощника по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как стало известно защитнику Алибасова и Моцаря, адвокату Роману Кандаурову, столичное управление Следственного комитета по ЦАО вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении продюсера и его помощника, сообщил ФАН пресс-секретарь юриста Вадим Горжанкин.

«Адвокат Кандауров убеждал следствие в том, что Бари Алибасов абсолютно законно принял в дар квартиру в Новой Москве от Федосеевой-Шукшиной, а затем продал эту квартиру Сергею Моцарю. В результате Следственный комитет разобрался в данном вопросе и поставил точку, отказав Федосеевой-Шукшиной в возбуждении уголовного дела против Бари Алибасова и Сергея Моцаря в связи с отсутствием в их действиях состава преступления», — рассказал Горжанкин.

В октябре прошлого года суд признал сделку с квартирой Федосеевой-Шукшиной недействительной и обязал Алибасова вернуть недвижимость актрисе. Продюсер обратился с апелляцией, чтобы обжаловать это решение. Рассмотреть обращение Бари Алибасова должны были 26 января в Мосгорсуде.