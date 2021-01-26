Бразильский штат Рондония рискует повторить печальную судьбу Амазонаса

Порту-Велью, 26 января. Больницам бразильского штата Рондония не хватает мест, врачей и кислорода для аппаратов ИВЛ. Губернатор Маркос Роша обратился к Минздраву Бразилии с просьбой эвакуировать коронавирусом в другие регионы, сообщает бразильское информационное агентство G1.

«Второй Амазонас»

«Мы отправили соответствующий запрос (в Минздрав). Ведутся работы, чтобы перевести больных и чтобы мы могли спасти больше жизней», — заявил губернатор.

Esta ação se dá para que o Governo de Rondônia desafogue os leitos clínicos. A utilização de novos leitos está associada à disponibilização de mais médicos.



O chamamento para médicos continua aberto.



Para se candidatar, ACESSE: https://t.co/MZ9bNqAlnZ pic.twitter.com/cXuymifQe5 — Governo de Rondônia (@GovernoRO) January 25, 2021

Не менее 40 человек в штате Рондония с подтвержденным диагнозом COVID-19 ожидают своей очереди на госпитализацию. Тем временем палаты интенсивной терапии 12 больниц штата заполнены на 100%. В столице региона городе Порту-Велью нет мест даже в полевых госпиталях. По словам мэра города Илдона Шавеса, система здравоохранения Порту-Велью находится в состоянии коллапса.

«Мы на грани гуманитарной катастрофы. Даже богатые люди не смогут получить место в больнице», — сказал Шавес.

На данный момент принять пациентов из городов Рондонии согласились власти штатов Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. Ранее часть палатах интенсивной терапии в больницах Рондонии была выделена для пациентов из штата Амазонас.

Covid-19: Rondônia transfere os primeiros 15 pacientes para hospitais do Paraná ==> https://t.co/gRvOBJTk7x #G1RO — G1 Rondônia (@g1rondonia) January 25, 2021

В начале 2021 года не выдержала система здравоохранения в соседнем бразильском штате Амазонас. Из-за нехватки мест в больницах более 750 жителей штата были эвакуированы в медицинские учреждения других регионов. Дефицит кислорода для аппаратов ИВЛ местным властям пришлось ликвидировать за счет поставок из Венесуэлы. Спустя две недели, несмотря на помощь федерального правительства Бразилии и венесуэльских властей, ситуация в Манаусе остается критической, из-за чего мэр города ввел режим 24-часового комендантского часа — выходить из дома разрешается только сотрудникам градообразующих предприятий и государственным служащим.

Проблемы с вакциной

На прошлой неделе в регионе началась массовая вакцинация. С 19 января штат получил 57 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac и 13 тысяч доз препарата от британской AstraZeneca. Врачи считают, что такого количества недостаточно, ведь большая часть доз предназначена для медицинского персонала и представителей коренных народов, пока в очередях на госпитализацию стоят обычные граждане.

#AVacinaChegouVILHENA????

As doses da vacina já chegaram em Vilhena. O governador Marcos Rocha acompanhou a entrega, em conjunto com o secretário de estado da Saúde, Fernando Máximo. Diversas equipes estão, ao mesmo tempo, levando as vacinas para todo o Estado de Rondônia. pic.twitter.com/VaVv6X7EaT — Governo de Rondônia (@GovernoRO) January 20, 2021

Rondônia recebe nova remessa de 13 mil doses de vacina: https://t.co/wnp71VBm7P



Cinco mil doses foram destinadas para a capital, a fim de finalizar a imunização dos profissionais de saúde#Rondonia #vacina #covid19 — Portal Amazônia (@PortalAmazonia) January 25, 2021

Федеральным властям Бразилии не удалось начать массовую вакцинацию с использованием препарата от AstraZeneca, которая ранее была выбрана в качестве приоритетной: правительство Индии отказалось экспортировать британскую вакцину до начала собственной национальной кампании по иммунизации населения. Первая партия из 2 миллионов доз AstraZeneca, произведенных индийским институтом Serum была доставлена в Бразилию 23 января — спустя четыре дня после начала вакцинации.

Чтобы избежать провала на начальных этапах вакцинации правительству Бразилии пришлось использовать китайскую вакцину CoronaVac, которую приобрел штат Сан-Паулу на собственные деньки. Однако спустя неделю дистрибьютор китайского препарата институт Butantan сообщил о нехватке активного вещества. 25 января президент Жаир Болсонару заявил, что по итогам продолжительных переговоров с китайской стороной удалось достичь соглашения о поставке 5400 литров активного вещества для производства 5 миллионов доз CoronaVac.

- Embaixada da China nos informou, pela manhã, que a exportação dos 5400L de insumos para a vacina Coronavac, aprovada e já estão em vias de envio ao ????????, chegando nos próximos dias.



- Assim também os insumos da vacina Astra-Zeneca que estão com liberação sendo acelerada. (Segue) — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 25, 2021

Ответственность за кризис

Кризис системы здравоохранения в рядя штатов и нехватка вакцин стали поводом для критики как федеральных, так и местных властей. 18 января генеральная прокуратура Бразилии начала следственную проверку действий министра здравоохранения Эдуарду Пазуэлу и губернатора Амазонаса Уилсона Лимы. Folha de São Paulo пишет, что Минздрав был заблаговременно проинформировано о кризисной ситуации в Манаусе, но не предпринял мер для ее предотвращения. Оппозиция также обвинила в неисполнении должностных полномочий президента Болсонару и требует его немедленной отставки. 23 января в 50 городах Бразилии прошли митинги в поддержку скорейшей массовой вакцинации и импичмента главе государства.

По данным департамента здравоохранения Рондонии, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 117 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 2111 летальных. На начало 2020 года в Рондонии проживало около 1,8 миллиона человек.

Бразилия занимает третье место в мире по общему количеству зараженных вирусом SARS-CoV-2 и второе место по количеству летальных исходов. В декабре 2020 года Министерство здравоохранения южноамериканской страны признало факт наступления второй волны пандемии. Многие ученые связывают высокие темпы распространения вируса с появлением более вирулентного «бразильского штамма» коронавируса. С начала пандемии инфекцией заразились 8,87 миллионов граждан Бразилии, из них 218 тысяч умерли от осложнений.