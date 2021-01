Бразильский штат Рондония рискует повторить печальную судьбу Амазонаса

Порту-Велью, 26 января. Больницам бразильского штата Рондония не хватает мест, врачей и кислорода для аппаратов ИВЛ. Губернатор Маркос Роша обратился к Минздраву Бразилии с просьбой эвакуировать коронавирусом в другие регионы, сообщает бразильское информационное агентство G1.

Не менее 40 человек в штате Рондония с подтвержденным диагнозом COVID-19 ожидают своей очереди на госпитализацию. Тем временем палаты интенсивной терапии 12 больниц штата заполнены на 100%. В столице региона городе Порту-Велью нет мест даже в полевых госпиталях. По словам мэра города Илдона Шавеса, система здравоохранения Порту-Велью находится в состоянии коллапса.

На данный момент принять пациентов из городов Рондонии согласились власти штатов Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. Ранее часть палатах интенсивной терапии в больницах Рондонии была выделена для пациентов из штата Амазонас.

Covid-19: Rondônia transfere os primeiros 15 pacientes para hospitais do Paraná ==> https://t.co/gRvOBJTk7x #G1RO

В начале 2021 года не выдержала система здравоохранения в соседнем бразильском штате Амазонас. Из-за нехватки мест в больницах более 750 жителей штата были эвакуированы в медицинские учреждения других регионов. Дефицит кислорода для аппаратов ИВЛ местным властям пришлось ликвидировать за счет поставок из Венесуэлы. Спустя две недели, несмотря на помощь федерального правительства Бразилии и венесуэльских властей, ситуация в Манаусе остается критической, из-за чего мэр города ввел режим 24-часового комендантского часа — выходить из дома разрешается только сотрудникам градообразующих предприятий и государственным служащим.

На прошлой неделе в регионе началась массовая вакцинация. С 19 января штат получил 57 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac и 13 тысяч доз препарата от британской AstraZeneca. Врачи считают, что такого количества недостаточно, ведь большая часть доз предназначена для медицинского персонала и представителей коренных народов, пока в очередях на госпитализацию стоят обычные граждане.

#AVacinaChegouVILHENA????

As doses da vacina já chegaram em Vilhena. O governador Marcos Rocha acompanhou a entrega, em conjunto com o secretário de estado da Saúde, Fernando Máximo. Diversas equipes estão, ao mesmo tempo, levando as vacinas para todo o Estado de Rondônia. pic.twitter.com/VaVv6X7EaT