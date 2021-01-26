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Бразильский штат Рондония рискует повторить печальную судьбу Амазонаса

Бразильский штат Рондония рискует повторить печальную судьбу Амазонаса

Порту-Велью, 26 января. Больницам бразильского штата Рондония не хватает мест, врачей и кислорода для аппаратов ИВЛ. Губернатор Маркос Роша обратился к Минздраву Бразилии с просьбой эвакуировать коронавирусом в другие регионы, сообщает бразильское информационное агентство G1.

«Второй Амазонас»

«Мы отправили соответствующий запрос (в Минздрав). Ведутся работы, чтобы перевести больных и чтобы мы могли спасти больше жизней», заявил губернатор.

Не менее 40 человек в штате Рондония с подтвержденным диагнозом COVID-19 ожидают своей очереди на госпитализацию. Тем временем палаты интенсивной терапии 12 больниц штата заполнены на 100%. В столице региона городе Порту-Велью нет мест даже в полевых госпиталях. По словам мэра города Илдона Шавеса, система здравоохранения Порту-Велью находится в состоянии коллапса.

«Мы на грани гуманитарной катастрофы. Даже богатые люди не смогут получить место в больнице», — сказал Шавес.

На данный момент принять пациентов из городов Рондонии согласились власти штатов Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. Ранее часть палатах интенсивной терапии в больницах Рондонии была выделена для пациентов из штата Амазонас.

В начале 2021 года не выдержала система здравоохранения в соседнем бразильском штате Амазонас. Из-за нехватки мест в больницах более 750 жителей штата были эвакуированы в медицинские учреждения других регионов. Дефицит кислорода для аппаратов ИВЛ местным властям пришлось ликвидировать за счет поставок из Венесуэлы. Спустя две недели, несмотря на помощь федерального правительства Бразилии и венесуэльских властей, ситуация в Манаусе остается критической, из-за чего мэр города ввел режим 24-часового комендантского часа — выходить из дома разрешается только сотрудникам градообразующих предприятий и государственным служащим.

Бразильский штат Рондония рискует повторить печальную судьбу Амазонаса

Проблемы с вакциной

На прошлой неделе в регионе началась массовая вакцинация. С 19 января штат получил 57 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac и 13 тысяч доз препарата от британской AstraZeneca. Врачи считают, что такого количества недостаточно, ведь большая часть доз предназначена для медицинского персонала и представителей коренных народов, пока в очередях на госпитализацию стоят обычные граждане.

Федеральным властям Бразилии не удалось начать массовую вакцинацию с использованием препарата от AstraZeneca, которая ранее была выбрана в качестве приоритетной: правительство Индии отказалось экспортировать британскую вакцину до начала собственной национальной кампании по иммунизации населения. Первая партия из 2 миллионов доз AstraZeneca, произведенных индийским институтом Serum была доставлена в Бразилию 23 января — спустя четыре дня после начала вакцинации.

Вакцины от коронавируса для Бразилии

Чтобы избежать провала на начальных этапах вакцинации правительству Бразилии пришлось использовать китайскую вакцину CoronaVac, которую приобрел штат Сан-Паулу на собственные деньки. Однако спустя неделю дистрибьютор китайского препарата институт Butantan сообщил о нехватке активного вещества. 25 января президент Жаир Болсонару заявил, что по итогам продолжительных переговоров с китайской стороной удалось достичь соглашения о поставке 5400 литров активного вещества для производства 5 миллионов доз CoronaVac.

Ответственность за кризис

Кризис системы здравоохранения в рядя штатов и нехватка вакцин стали поводом для критики как федеральных, так и местных властей. 18 января генеральная прокуратура Бразилии начала следственную проверку действий министра здравоохранения Эдуарду Пазуэлу и губернатора Амазонаса Уилсона Лимы. Folha de São Paulo пишет, что Минздрав был заблаговременно проинформировано о кризисной ситуации в Манаусе, но не предпринял мер для ее предотвращения. Оппозиция также обвинила в неисполнении должностных полномочий президента Болсонару и требует его немедленной отставки. 23 января в 50 городах Бразилии прошли митинги в поддержку скорейшей массовой вакцинации и импичмента главе государства.

Ситуация с COVID-19 в штате Рондония

По данным департамента здравоохранения Рондонии, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 117 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 2111 летальных. На начало 2020 года в Рондонии проживало около 1,8 миллиона человек.

Бразилия занимает третье место в мире по общему количеству зараженных вирусом SARS-CoV-2 и второе место по количеству летальных исходов. В декабре 2020 года Министерство здравоохранения южноамериканской страны признало факт наступления второй волны пандемии. Многие ученые связывают высокие темпы распространения вируса с появлением более вирулентного «бразильского штамма» коронавируса. С начала пандемии инфекцией заразились 8,87 миллионов граждан Бразилии, из них 218 тысяч умерли от осложнений.

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