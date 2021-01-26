Ученые сравнили интеллект кошек и собак

Москва, 26 января. Ученые выяснили, обладают ли животные интеллектом, сравнив мозг кошек и собак.

Результаты исследования поразили специалистов. Оказалось, что собаки являются обладателями более двух миллиардов нервных клеток. А в коре больших полушарий у них было обнаружено более 500 тыс. нейронов. Аналогичные показатели зафиксировали у львов.

У кошек уровень нейронов в коре составил 1 миллиард 250 тыс. Но показателем интеллекта является еще один фактор, а именно концентрация клеток на миллиграмм мозга. По словам ученых, здесь у кошек явное преимущество. Практически у всех этих животных нейроны сконцентрированы гораздо плотнее, чем у собак. Особенно это прослеживается в гиппокампе: 9 тыс. нейронов на миллиграмм у кошек против 4 тыс. у собак.

В России между тем успешно завершились исследования вакцины от аллергии на кошек. Отмечается, что препарат могут выпустить уже в этом году.