Мать Давы намекнула на «невыносимую» травлю после расставания сына с Бузовой

Москва, 26 января. Рэпера и видеоблогера Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава, настигла череда неудач. С ним скандально рассталась певица Ольга Бузова, затем он получил травму руки.

За экс-бойфренда знаменитости вступилась его мать, Анна Манукян. В личном микроблоге Instagram она решила поддержать сына, призвав почти 300 тысяч подписчиков проголосовать за Даву в шоу «Танцы со звездами». Анна Манукян опубликовала отрывок из выпуска с выступлением рэпера, исполняющего хореографический номер с травмированной рукой.

Мать Давы поблагодарила своих подписчиков за добрые комментарии и отзывы о шоу. Она подчеркнула, что устала от недавних событий, связанных с Бузовой и ее сыном. По словам Анны Манукян, без поддержки публики выдержать скандальный разрыв было бы «невыносимо».

Знаменитости расстались после юбилея Бузовой. Опоздавшего на праздник Даву певица оттолкнула на глазах у гостей, а затем стала осыпать обвинениями в Instagram. Экс-ведущая «Дома-2» заявила, что блогер изменял ей и поднимал на нее руку. Дава, комментируя разрыв, назвал эти отношения «пройденным этапом».