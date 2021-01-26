Депутат Госдумы пригрозил жестким ответом на запрет стихов Гумилева в Instagram

Москва, 26 января. Реагировать на цензуру в Интернете нужно, последовательно обозначая свою позицию, говоря об этом вслух, заявляя о ней и опротестовывая удаление постов из социальных сетей. Об этом ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Так депутат прокомментировал удаление поста врача и телеведущего, руководителя московской больницы №71 Александра Мясникова, который ранее сообщил об очередном проявлении цензуры в социальных сетях. На этот раз отличилась американская платформа Instagram, удалившая пост врача, в котором он читал стихотворение русского поэта Серебряного века Николая Гумилева «Занзибарские девушки».

Пользователи ресурса, считает врач, вероятно, сочли оскорбительными следующие строки:

Жирные женщины Габеша,

Хитрые и злые сомалийки

И грязные поденщицы Каффы.

В своем Telegram-канале Александр Мясников так отозвался о случившемся:

«Как-нибудь без них разберемся... Только вот без соцсетей мы никак! И с этим надо что-то делать».

По мнению Сергея Боярского, для борьбы с цензурой необходимы серьезные меры.

«Мы подготовили необходимые законодательные инструменты для Роскомнадзора, прокуратуры, Министерства иностранных дел, — заявил собеседник ФАН. — Инструменты очень жесткие. Не хотелось бы, чтобы санкции, которые мы прописали, когда-нибудь применялись. Однако сильная позиция, как правило, заставляет садиться за стол переговоров и вести себя более корректно».

По мнению депутата, подобных случаев западной цензуры в Интернете будет еще много.

«Думаю, что впереди у нас еще немало самых разных прецедентов. Вы сами видели, как заблокировали аккаунт нашей вакцины «Спутник V», потом разблокировали, сославшись на технические неполадки… Поэтому мы и дальше будем непримиримо бороться с проявлениями цензуры, в том числе политической», — заверил Сергей Боярский.

Напомним, что факты применения цензуры Запада в самых популярных социальных сетях начали принимать массовый характер в связи с прошедшими в США президентскими выборами. Жертвами этой политики стало множество людей, включая Дональда Трампа.

Самыми строгими и неоднозначными репрессивными мерами прославился Facebook, чей менеджмент с особенной нетерпимостью относится к пользователям с пророссийскими настроениями. Так, накануне, за якобы оскорбления в адрес экс-посла США в России Майкла Макфола был на сутки заблокирован аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.