Актриса Нелли Уварова поразилась жизни школьников в российских деревнях

Москва, 26 января. Российская актриса Нелли Уварова в беседе с ФАН представила спектакль «Деревня и я», посвященный жизни подростков в российской глубинке. Его премьерные показы состоятся 26 и 27 января в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

«Деревня и я» выросла из Лаборатории по поиску новых форм коммуникации театра с современными детьми и подростками, которая прошла в РАМТ в декабре 2019 года. Создатели спектакля — режиссер Дмитрий Крестьянкин и драматург Элина Петрова — при поддержке проекта «Учитель для России» посетили общеобразовательные школы в Тверской, Калужской, Тамбовской, Псковской, Воронежской и Нижегородской областях. Текст полностью основан на рассказах подростков из этих регионов.

«Мне кажется, Дима Крестьянкин и Элина Петрова вообще очень крутую затеяли историю, когда поехали в экспедицию по деревням и селам, пообщались с подростками и школьниками, — отметила актриса. — Потому что они открыли нам, городским людям, дверь в иной мир, который существует параллельно с нами, и о котором мы мало что знаем. Я была просто поражена тому, что услышала и узнала о жизни этих ребят. Поэтому, конечно, с радостью сейчас транслирую это дальше».

Нелли Уварова также рассказала, что ее больше всего поразило при знакомстве с личными историями деревенских ребят.

«То, о чем они мечтают, о чем горюют, как живут они и их семьи, — подчеркнула Уварова. — И то, как они сохраняют себя, как выстраивают себя как личность в таких бытовых условиях».

Актриса уточнила, что школьников, чьи истории были использованы в спектакле, на премьере не будет, однако в будущем им планируют оказывать поддержку.

«Сегодня на премьере их не будет, но есть проект, который дальше должен развиваться. Впоследствии, мы надеемся, ребята будут приезжать не только на спектакли, но и просто в Москву. Целая программа организуется для них».

Ранее Нелли Уварова объяснила, что перестала сниматься в кино из-за однотипности предложений, которые не вызывают актерского интереса.