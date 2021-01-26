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Автобус с туристами разбился на юге Бразилии

Автобус с туристами разбился на юге Бразилии

Куритиба, 26 января. Туристический автобус с 53 пассажирами потерпел крушение в южном бразильском штате Парана, передает бразильское информационное агентство G1.

Трагедия произошла на трассе BR-376 в штате Парана около 8:30 утра 25 января. Туристический автобус столкнулся с отбойником и вылетел в кювет. Дорожная полиция Бразилии считает, что причиной аварии стали отказавшие тормоза.

Место крушения автобуса в штате Парана

Водитель автобуса утверждает, что заметив неисправность, он пытался использовать полосу для торможения за километр до места аварии, однако ему помешал грузовик. Из-за этого пришлось направить автобус отбойник во избежание больших жертв.

В течение часа на место ДТП прибыли службы спасения, скорая помощь и пожарные. На данный момент известно о 19 погибших, среди которых оказалось шестеро детей, еще 33 человека получили травмы разной степени тяжести. Вертолеты эвакуировали тяжелораненых, на данный момент семеро пассажиров остаются в тяжелом состоянии. На текущий момент нет данных о том, что среди погибших или пострадавших были россияне.

«Мы не можем утверждать, была ли это техническая неисправность или что-то другое. Автобус упал в овраг. К счастью, он не упал вниз по реке с высоты не менее 50 метров. В таком случае жертв было бы гораздо больше», — рассказал один из спасателей.

Один из водителей автобуса был доставлен в полицейский участок на допрос и позднее был отпущен. Второй водитель находится в больнице.

Путь туристического автобуса к месту крушения

Пассажирский автобус выехал из города Ананиндеуа в северном штате Пара и направлялся в парк развлечений Балнеариу-Камбориу в южном штате Санта-Катарина. Длина маршрута составила более 4,3 тысяч километров.

Согласно статистике Министерства здравоохранения, с 1990 по 2017 год дорожно-транспортные происшествия заняли восьмое место в списке наиболее частых причин смертей в Бразилии: в расчете на 100 тысяч человек в среднем 20 бразильцев погибают в автокатастрофах.

25 ноября 2020 года в штате Сан-Паулу в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 42 человека. Это происшествие стало ДТП с наибольшим количеством жертв в истории штата.

Ежегодно в мире более 1,2 миллиона человек погибают в автокатастрофах. По данным ВОЗ, наиболее высокая смертность в ДТП наблюдается в Либерии, Сент-Люсии и Зимбабве. Бразилия этом в рейтинге находится на 65 месте.

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