Автобус с туристами разбился на юге Бразилии

Куритиба, 26 января. Туристический автобус с 53 пассажирами потерпел крушение в южном бразильском штате Парана, передает бразильское информационное агентство G1.

Acidente com ônibus em Guaratuba (PR) deixa mortos e feridos



Um ônibus de turismo com 54 pessoas a bordo tombou e caiu numa ribanceira na manhã desta segunda (25), na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná pic.twitter.com/aLaDSUi8FH