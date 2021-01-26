Автобус с туристами разбился на юге Бразилии

Куритиба, 26 января. Туристический автобус с 53 пассажирами потерпел крушение в южном бразильском штате Парана, передает бразильское информационное агентство G1.

Acidente com ônibus em Guaratuba (PR) deixa mortos e feridos



Um ônibus de turismo com 54 pessoas a bordo tombou e caiu numa ribanceira na manhã desta segunda (25), na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná pic.twitter.com/aLaDSUi8FH — UOL (@UOL) January 25, 2021

Трагедия произошла на трассе BR-376 в штате Парана около 8:30 утра 25 января. Туристический автобус столкнулся с отбойником и вылетел в кювет. Дорожная полиция Бразилии считает, что причиной аварии стали отказавшие тормоза.

Водитель автобуса утверждает, что заметив неисправность, он пытался использовать полосу для торможения за километр до места аварии, однако ему помешал грузовик. Из-за этого пришлось направить автобус отбойник во избежание больших жертв.

Acidente com ônibus deixa 14 mortos e 32 feridos na BR-376, em Guaratuba, diz PM pic.twitter.com/GoCQJ6OxmV — HOW News (@HowNews_) January 25, 2021

В течение часа на место ДТП прибыли службы спасения, скорая помощь и пожарные. На данный момент известно о 19 погибших, среди которых оказалось шестеро детей, еще 33 человека получили травмы разной степени тяжести. Вертолеты эвакуировали тяжелораненых, на данный момент семеро пассажиров остаются в тяжелом состоянии. На текущий момент нет данных о том, что среди погибших или пострадавших были россияне.

«Мы не можем утверждать, была ли это техническая неисправность или что-то другое. Автобус упал в овраг. К счастью, он не упал вниз по реке с высоты не менее 50 метров. В таком случае жертв было бы гораздо больше», — рассказал один из спасателей.

Один из водителей автобуса был доставлен в полицейский участок на допрос и позднее был отпущен. Второй водитель находится в больнице.

Пассажирский автобус выехал из города Ананиндеуа в северном штате Пара и направлялся в парк развлечений Балнеариу-Камбориу в южном штате Санта-Катарина. Длина маршрута составила более 4,3 тысяч километров.

Согласно статистике Министерства здравоохранения, с 1990 по 2017 год дорожно-транспортные происшествия заняли восьмое место в списке наиболее частых причин смертей в Бразилии: в расчете на 100 тысяч человек в среднем 20 бразильцев погибают в автокатастрофах.

Acidente entre ônibus e caminhão deixa mortos em Taguaí (SP)



Ocorrência deixou pelo menos 40 vítimas fatais. A batida aconteceu na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba, na região de Avaré pic.twitter.com/ORMRX58jVL — UOL Notícias (@UOLNoticias) November 25, 2020

25 ноября 2020 года в штате Сан-Паулу в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком погибли 42 человека. Это происшествие стало ДТП с наибольшим количеством жертв в истории штата.

Ежегодно в мире более 1,2 миллиона человек погибают в автокатастрофах. По данным ВОЗ, наиболее высокая смертность в ДТП наблюдается в Либерии, Сент-Люсии и Зимбабве. Бразилия этом в рейтинге находится на 65 месте.