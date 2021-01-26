Москва, 26 января. После окончания заседания Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин поручил нижней палате Федерального собрания разработку законопроекта, который будет регулировать вопрос отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Производственная необходимость введения подобной меры возникла благодаря тому, что в последнее время участились случаи фальсификации истории и нападки на Москву как правопреемницу СССР.

Интересно, что в большей степени к подобным тезисам прибегают государства, имеющие прямое отношение к расчленению Чехословакии в конце 1930-х годов. Ведь в те смутные времена, именно благодаря такой повестке с одобрения Франции и Великобритании Берлин получил готовые промышленные зоны соседнего государства, а Польша и Венгрия — территорию, которой грезили давно. Об этом в соответствующей статье ИА Regnum написал его главный редактор Модест Колеров.

«Они не понесли за это никакого исторического наказания. Их прогитлеровское наследие никак официально в этих странах не осуждено. Они до сих пор настолько приличны для этих стран, что даже в России выходят их апологетические биографии в серии «Жизнь замечательных людей», — заявил он в материале.

Очевидно, что западные политики старательно подбирают исторические события тех времен и используют для своих заявлений лишь выгодные им. Подобная ложь и подтасовка фактов лишь показывают их истинное лицо. Но Москву обвести вокруг пальца не выйдет. В нашей стране и стар и млад знает, кто виновен в разжигании Второй мировой войны. Именно поэтому Великобритания и Франция должны быть готовы к жесткому ответу, если продолжат в том же духе.