Солиста Мариинского театра изрезала ножом жена

Санкт-Петербург, 26 января. Солист Мариинского театра Павел Шмулевич обратился в полицию с заявлением о вооруженном нападении. По словам артиста, его атаковала собственная супруга.

Прибывшие в квартиру Шмулевича правоохранители обнаружили, что солиста Мариинки несколько раз ударили ножом в спину, локоть правой руки и левое предплечье.

Мужчина пояснил, что жена набросилась на него с ножом во время ссоры. Она угрожала убить его, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. По данному факту проводится проверка.

Несколькими днями ранее стало известно о нападении на свою супругу актера Сергея Чиркова. Инцидент произошел в его квартире в Малом Краснопрудном тупике в Москве. В этот момент звезда фильма «На игре» был пьян и умудрился поранить себе бедро.