Собаки чуть не загрызли девятилетнюю девочку в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 26 января. Стая бродячих собак вновь напала на ребенка в Бурятии. Это пятый случай нападения псов на людей в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Бродячие животные напали на девятилетнюю девочку в микрорайоне Забайкальский. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами. У малышки повреждены голова и бедро. Врачи оценили состояние пострадавшей как удовлетворительное. Ребенку оказали необходимую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов работали на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Власти Улан-Удэ ввели с 25 декабря режим повышенной готовности в Бурятии. Животных проверяют на бешенство. Недавно псы напали на 11-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщал ФАН.