Сомнолог раскрыл лучшее время для отхода ко сну

Москва, 26 января. Человеку следует ложиться спать до полуночи, то есть до того, как организм начнет в больших количествах вырабатывать гормон сна мелатонин.

При этом сон должен длиться не менее шести часов, иначе организм не восстановится, и человек будет чувствовать себя уставшим. Об этом рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

«Сон меньше шести часов грозит сокращением жизни на 10-15 лет», — объяснил эксперт в эфире «Радио 1».

Из-за возможности круглосуточного освещения человек может вести себя ночью так же, как и днем. Это, в свою очередь, нарушает внутреннюю дисциплину и режим сна. Чтобы его наладить, нужно ложиться спать в одно и то же время, но обязательно до полуночи, добавил Дорохов.

Ученые ранее выяснили, что послеобеденный сон может предотвратить деменцию в пожилом возрасте. В ходе эксперимента оказалось, что показатели когнитивных способностей были значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.