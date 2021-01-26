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Сомнолог раскрыл лучшее время для отхода ко сну

Сомнолог раскрыл лучшее время для отхода ко сну

Москва, 26 января. Человеку следует ложиться спать до полуночи, то есть до того, как организм начнет в больших количествах вырабатывать гормон сна мелатонин.

При этом сон должен длиться не менее шести часов, иначе организм не восстановится, и человек будет чувствовать себя уставшим. Об этом рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

«Сон меньше шести часов грозит сокращением жизни на 10-15 лет», — объяснил эксперт в эфире «Радио 1».

Из-за возможности круглосуточного освещения человек может вести себя ночью так же, как и днем. Это, в свою очередь, нарушает внутреннюю дисциплину и режим сна. Чтобы его наладить, нужно ложиться спать в одно и то же время, но обязательно до полуночи, добавил Дорохов.

Ученые ранее выяснили, что послеобеденный сон может предотвратить деменцию в пожилом возрасте. В ходе эксперимента оказалось, что показатели когнитивных способностей были значительно выше у тех, кто регулярно спал днем.

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