ВОЗ объяснила увеличение количества тяжелых случаев коронавируса

Женева, 26 января. Скорость распространения новых штаммов COVID-19 увеличилась из-за мутаций, что привело к росту тяжелых случаев заболевания, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Харрис отметила, что возможность мутаций вируса беспокоила с самого начала пандемии. В связи с этим ВОЗ всегда рекомендовала сокращать его распространение, чтобы не допустить мутаций. Однако на текущий момент, кроме повышения скорости передачи, в вирусе изменений пока больше не наблюдается.

«Мы изучаем все появляющиеся варианты вируса. Ни один из них не утяжеляет протекание болезни, но поскольку мы видим ускорение распространения вируса, зависит ли это от него самого или от того, что меры общественного здравоохранения не везде соблюдаются, то мы будем видеть больше людей, которым нужно лечение», — рассказала Харрис на брифинге.

В случае британского штамма также не идет речи о том, что он может привести к возникновению более тяжелой формы. По словам представителя ВОЗ, в большем количестве тяжелых случаев инфекции виновата увеличившаяся скорость распространения вируса.

Кроме того, в организации рассказали, что пока нет актуальных сведений о снижении риска передачи COVID-19 после вакцинации. Поэтому ВОЗ рекомендует не делать приоритетной процедуру для туристов.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее сообщила, что пандемия сказалась на психическом состоянии людей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».