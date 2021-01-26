Коротченко: Боевые роботы существуют только в голливудских фильмах

Военный эксперт Игорь Коротченко опроверг мнение, что Россия значительно отстает от США в части развития боевых роботов. Так, в Рунете было много насмешек над отечественным роботом Федором, который пока не умеет самостоятельно передвигаться.

Отверг упреки в отставании российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», учредитель и директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием» Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Коротченко подчеркнул, что робот Федор не относится к разработкам Минобороны — он предназначен для программ, созданных Роскосмосом и разрабатывается гражданскими специалистами.

«Его использование предусмотрено только в рамках данных программ — к боевым действиям он не имеет никакого отношения», — подчеркнул спикер.

Он рассказал, что роботы, которые используются в Минобороны, — это совсем другая история, и используют их совершенно для других целей.

«У нас есть специальная линейка роботов, которые используются для боевых действий — они успели себя отлично зарекомендовать при разминировании в Сирии и Карабахе. Всеми этими роботами дистанционно управляет оператор, речи об искусственном интеллекте быть не может. То, что показывают американцы, это кино «Звездные войны», наши роботы предназначены для других целей», — подчеркнул Коротченко.

Он напомнил, что основным ресурсом в России был и будет человек, который принес присягу на боевые действия и готов защищать свою родину.

«Да, у нас есть боевые роботы, но это не ходячие монстры», — подытожил участник пресс-конференции.

По его словам, никакого искусственного интеллекта у американских роботов также нет — они управляются операторами, а ждать появления машин, которые самостоятельно смогут вести боевые действия, придется еще как минимум 20–30 лет.

«Да, уже существуют боевые роботы — но ими либо управляет человек, либо в них заложены определенные программные средства. Но того, что показывают в голливудских фильмах, когда роботы сами принимают решения, мы не увидим. Не нужно впадать в крайности!» — заявил Коротченко.

Эксперт добавил, что все американские разработки в рамках перспективы программирования — это не более чем концепция, с помощью которой можно лишь предугадать развитие событий на поле боя, и в России такие разработки тоже есть.