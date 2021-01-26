Жители тунисского Сбейтла штурмовали полицейский участок после гибели демонстранта

Сбейтла, 26 января. Гибель одного из демонстрантов в небольшом тунисском городе привела к новым ожесточенным столкновениям с силовиками и перекрытию дорог, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Молодой человек по имени Хайкеля Рахди был ранен во время прошедших на минувшей неделе манифестаций. По словам членов семьи мужчины, в него попал баллон со слезоточивым газом, когда стражи порядка пытались разогнать протестующих граждан. Несмотря на усилия медперсонала, спасти пострадавшего не удалось, парень скончался в больнице.

Прокуратура административного центра Кассерин распорядилась провести вскрытие тела Рахди, чтобы установить причину его гибели. Такое решение вызвало ответную реакцию со стороны жителей Сбейтлы. Горожане предприняли попытку штурма местного полицейского участка. Власти направили туда военных.

Новая волна массовых акций прокатилась по Тунису в десятую годовщину «арабской весны». К этому привели высокая безработица и стремительно ухудшающийся уровень жизни населения. Молодежь, недовольная отсутствием каких-либо перспектив и бездействием правительства, неоднократно участвовала в беспорядках и столкновениях с правоохранителями. После череды жестких задержаний градус противостояния лишь увеличился.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что тунисские протестующие вернулись к скандированию лозунгов, которые звучали в последний раз в ходе революции 10 лет назад.