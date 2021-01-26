Министр обороны Колумбии умер после заражения коронавирусом

Богота, 26 января. Министр обороны Колумбии Карлос Трухильо скончался в возрасте 69 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает El Nacional.

«Колумбийцы, с глубокой болью и грустью я получил известие о смерти нашего министра обороны Карлоса Олмеса Трухильо», — написал президент Иван Дуке на своей странице Twitter.

Gracias, amigo; gracias, compañero; gracias, Ministro; gracias, @CarlosHolmesTru. Su vida fue el reflejo más puro de vocación y servicio público. Con María Juliana, mis hijos y todo el Gabinete acompañamos a su familia en este momento tan doloroso para todos. pic.twitter.com/sdUGjxXCkz — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) January 26, 2021

Трухильо был госпитализирован 11 января, а через четыре дня из-за ухудшения состояния был переведен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Боготе. С 18 января и по настоящее время обязанности министра обороны исполняет командующий колумбийскими ВС генерал Фернандо Наварро.

Покойны занимал пост министра обороны с ноября 2019 года, а до этого год был главой МИД при президенте Иване Дуке. Различные министерские посты занимал с 1992 года, а до того был казначеем и мэром города Кали и президентом металлургической компании Fedemetal. Карлос Трухильо был членом Конституционной ассамблеи Колумбии, принимавшей конституцию 1991 года.