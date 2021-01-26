Связисты ЦВО продемонстрировали мастерство в 30-градусный мороз на сибирском полигоне

Екатеринбург, 26 января. Связисты Центрального военного округа подтверждают свой профессионализм даже в 30-градусный мороз.

Сильные морозы, которые держатся в регионах Сибири, не помешали военным связистам Центрального военного округа совершенствовать свои навыки на полигонах. В процессе учений военные прокладывают проводные линии, разворачивают защищенные радиосети, передают и принимают информацию в автоматическом режиме. Связисты доказывают, что для российских военных холода не помеха.

Согреваются от холода специалисты с помощью горячего чая и бутербродов с салом в специальных пунктах обогрева.

Ранее ФАН сообщал о начале отборочных состязаний для конкурса АрМИ-2021 в инженерно-саперных подразделениях Центрального военного округа.