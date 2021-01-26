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Звезда «Левиафана» Лядова была госпитализирована в Москве

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Звезда «Левиафана» Лядова была госпитализирована в Москве

Москва, 26 января. Бригаду скорой помощи для актрисы Елены Лядовой вызвал ее супруг, известный актер Владимир Вдовиченков.

Недомогание актриса ощутила еще утром, находясь в своей квартире в центре Москвы. Медикам Лядова пожаловалась на сильные боли в животе. Ее доставили в больницу имени Боткина для обследования.

Сейчас состояние артистки стабилизировалось. По предварительной информации, у Лядовой возникли проблемы гинекологического характера.

Звездная пара жената уже пять лет. Общих детей у них нет, на все вопросы актеры обычно отшучиваются, поясняя, что пока оба целиком посвящены актерской карьере.

В конце прошлого года в Сети появился трейлер новой комедии «Батя», в главных ролях сыграли супруги Вдовиченков и Лядова. Фильм рассказывает о мужчине, который решил навестить своего отца, воспитавшего его в традициях девяностых.

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