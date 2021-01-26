Новый температурный рекорд установлен в трех российских городах

Москва, 26 января. Аномально теплые температуры зафиксировали синоптики в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столбики термометров в столице показали значение +3,8 градуса впервые за 143 года метеорологических наблюдений. Причиной резкого потепления стали воздушные массы со Средиземного моря и субтропических поясов Атлантики. Температурный фон в Европейской части России в ближайшие дни будет похож на конец марта. Теплая, но мрачная погода установится в Москве до среды следующей недели, добавил Вильфанд.

Столбики термометров в Северной столице показали от +2 до +4 градусов. Ленобласти показатель достиг +5 градусов. Аномальные климатические изменения связаны с общемировой ситуацией на фоне повышения температур, считает специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.