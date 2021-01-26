Камерун готов расширить сеть центров временного содержания для беженцев из ЦАР

Камерунский лагерь Гадо-Бадзере, расположенный на востоке страны, переполнен беженцами из ЦАР, однако правительство республики готово предоставить новые места для организации приюта вынужденным переселенцам.

Немецкое информационное издание DW опубликовало в Facebook-аккаунте видеоролик о происходящем в центре временного содержания Гадо-Бадзере. Сообщается, что сотрудники гуманитарных организаций делают все возможное, чтобы помочь беженцам, однако рост количества вынужденных переселенцев может парализовать работу учреждения.

Лагерь в Гадо-Бадзере появился на фоне гражданской войны, вспыхнувшей в ЦАР в 2013 году, после свержения экс-президента Франсуа Бозизе. В 2020 году бывший правитель решил баллотироваться на выборах, однако получил отказ, после чего попытался сорвать голосование и дестабилизировать обстановку в стране посредством боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Несмотря на успешное проведение выборов, подконтрольные Бозизе радикалы продолжают нападения на населенные пункты страны и вступают в столкновения с армией (FACA) и миротворцами ООН. Местные жители покидают дома и прячутся в окрестных лесах, либо отправляются в соседние страны: Камерун, Чад, ДРК и республику Конго.

Вооруженные силы ЦАР ведут крупную операцию против CPC, в поддержку которой указом президента введено чрезвычайное положение. Натренированные российскими инструкторами военнослужащие FACA не раз демонстрировали превосходство в подготовке и давали отпор вооруженным бандформированиям, однако до установления прочного мира в стране поток беженцев в соседние государства, вероятно, не прекратится.