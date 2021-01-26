Собственникам студий внутри коммуналок предрекли проблемы из-за нового закона

Юрист агентства недвижимости «В Питере жить» Ирина Баханович прокомментировала ФАН проект закона Минстроя об упрощении доступа в квартиры жилищным инспекторам на предмет выявления незаконных перепланировок.

Дело в том, что для Санкт-Петербурга, где процент коммунальных квартир в центре остается высоким, ужесточение законодательства в этой области может стать весьма чувствительным. Не секрет, что большие питерские коммуналки некоторые умельцы, а также специализирующиеся на этом фирмы переделывают в группу небольших студий, которые потом продают на вторичном рынке. Как правило, согласование такой кардинальной перепланировки либо вообще не делается, либо проводится постфактум, в том числе с большими нарушениями. Не исключена и коррупционная составляющая, характерная для всегда острого для нашей страны «квартирного вопроса».

На популярном сервисе «Авито» предложений купить себе небольшой кусочек центра Петербурга за вполне умеренную цену более чем достаточно. И, глядя на некоторые фотографии, у многих текут слюнки, настолько современными и удобными выглядят эти студии, цены на которые сравнимы с жильем в новостройках.

Но тут есть и подводные камни, напоминают эксперты по недвижимости: эти лакомые кусочки продают не как отдельные квартиры, а как доли в коммуналке, что накладывает определенные ограничения, в том числе в случае их дальнейшей перепродажи. Не меньше сложностей возникнет при попытке избавиться от такой недвижимости и из-за тех самых незаконных перепланировок, против которых направлен законопроект Минстроя. Если при оформлении сделки это обнаружится, собственника могут под угрозой конфискации жилья заставить все вернуть в первозданный вид.

Так что такая привлекательная на первый взгляд недвижимость может оказаться чемоданом без ручки — и нести неудобно, и бросить невозможно.

Если проект Минстроя поможет уменьшить количество несогласованных перепланировок, это можно только приветствовать, рассказала Федеральному агентству новостей юрист агентства недвижимости «В Питере жить» Ирина Баханович.

«Я категорически против любых незаконных перепланировок, которые часто делаются без соблюдения каких-либо норм, что порой приводит к печальным последствиям, — рассказала юрист. — Недавно такая ситуация была у нас на Васильевском острове: человек решил сделать ремонт, незаконно снес капитальную стену, и в результате в доме обрушился чердак. Слава богу, никто не пострадал».

Поэтому предложение Минстроя можно только приветствовать, главное, чтобы оно был реализовано на практике, отмечает собеседница ФАН.

«Я за такие проверки и за такой закон, — отмечает Баханович. — Но нужно, чтобы все это проводилось честно и ответственно. Да, если решения суда о немедленном допуске инспекторов в подозрительные квартиры станут массовыми, не для галочки, это, естественно, ударит по рынку несогласованных перепланировок квартир в студии. Но давайте все-таки исходить из того, что мы в Петербурге пытаемся уходить от коммуналок, а доля в квартире — это даже не апартаменты, это фактически комната в коммунальной квартире. Вообще, на мой взгляд, правильно, что в некоторых регионах стали запрещать малометражное жилье. Мы часто сталкиваемся с тем, что в студии 15 метров проживают далеко не студенты, как планировалось изначально. Эти маломерные студии покупают для сдачи, превращая в так называемые резиновые квартиры, в которых ютятся по 15–20 человек. Так что, если закон против незаконных перепланировок будет принят и начнет работать, это можно только приветствовать», — подчеркнула Ирина Баханович.

Согласно законопроекту, подготовленному Минстроем, доступ в квартиры, как и сейчас, будет возможен только по решению суда, однако рассмотрение таких дел будет ускорено. Для этого будут внесены изменения в российский Кодекс административного судопроизводства. Дела о предоставлении доступа в квартиры будут вынесены в отдельный вид судопроизводства. Такие дела будут рассматриваться судом в течение пяти дней, а решения по ним будут подлежать немедленному исполнению.

В настоящее время подобные дела рассматриваются в общем порядке, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ, минимальный срок их рассмотрения — два месяца, говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект находится на экспертизе в правительстве для последующего внесения в Госдуму, где его планируется рассмотреть уже в марте, сообщают «Известия».