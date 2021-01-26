Вооруженные силы ЦАР освободили город Боали от боевиков

Вооруженные силы ЦАР (FACA) восстановили контроль над территорией города Боали, расположенного в 80 километрах от столицы страны.

Отряды FACA провели масштабную операцию, в ходе которой были уничтожены 44 члена «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), захвативших Боали. Среди ликвидированных обнаружены наемники из Чада и Судана. Также силовикам удалось взять в плен трех радикалов, которых уже отправили для допроса в Банги.

Освобождение Боали стало очередным подтверждением высокого уровня подготовки бойцов FACA, обеспеченного российскими инструкторами. Именно благодаря помощи РФ правительству Центральноафриканской Республики удалось начать преобразование ВС, которые ранее не могли обеспечить защиту населения.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера с самого начала правления страной понимал, что армия не отвечает нуждам государства и нуждается в реформировании. Однако запустить этот процесс мешали оружейное эмбарго ООН и действия вооруженных группировок.

Только в 2019 году, когда при посредничестве Москвы были подписаны Хартумские соглашения, а Россия получила специальное разрешение ООН на поставки легкого вооружения и отправку советников в ЦАР, начался процесс перестройки FACA.

Инструкторы из РФ занялись обучением личного состава и смогли изменить структуру ВС республики. Также в рамках военно-технического сотрудничества армия ЦАР получила 20 бронеавтомобилей БРДМ-2, значительно расширивших возможности FACA, а 24 октября в стране открылось представительство Минобороны РФ.

Благодаря помощи России 27 декабря прошлого года в республике удалось провести безопасные и легитимные выборы. Также правительственные войска при консультативной помощи российских инструкторов отбили наступление боевиков на Банги и нанесли существенный урон CPC в столкновениях 13 и 21 января.