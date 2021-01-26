Анна Большова признала новый мхатовский «Вишневый сад» творческой удачей

Москва, 26 января. Российская актриса театра и кино Анна Большова в беседе с ФАН сообщила, что работа над спектаклем «Вишневый сад» в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького не прекращается и после его премьеры, которая состоялась 25 декабря 2020 года.

В спектакле Анна Большова сыграла роль Любови Раневской. Актриса отметила, что работа над спектаклем продолжается после разбора, совершенного режиссером — Валентином Клементьевым.

«Конечно, 25 декабря мы спектакль сыграли, но работа над спектаклем все равно продолжается, потому что из-за пандемии условия выпуска были несколько искажены, и было меньше времени, чем нам хотелось», — сказала собеседница ФАН.

Анна Большова подчеркнула, что несмотря на то, что создатели и участники спектакля находятся только в начале пути, им, судя по отзывам зрителей, многое удалось.

«Я сужу по тем отзывам, что уже были, от людей весьма уважаемых. Например, ректор Литературного института Алексей Варламов говорил очень приятные слова и озвучил впечатление о спектакле, которое я потом слышала от многих — будто пазл сложился. Как я чувствую, это очень важное впечатление, оно значит, что мы идем верным путем».

По мнению актрисы, основная задача постановки классических пьес — сделать понятными для современного зрителя характеры и смыслы произведения.

«Важно как раз озвучить и воспроизвести заложенное автором так, чтобы это доходило до современного зрителя, — обратила внимание Большова. — Да, в чеховские времена по-другому говорили, была другая скорость жизни, но это не перечеркивает возможность органичного спектакля, понятного и старшеклассникам, изучающим произведение по школьной программе. Когда мы репетировали, мы как раз ориентировались на эту аудиторию».

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН Анна Большова рассказала о том, как родственники повлияли на ее актерскую карьеру и поделилась впечатлениями от участия в новом спектакле «Ленкома» «Поминальная молитва».